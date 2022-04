“이 정도일 줄은…” 삼성 홀대 일본도 반했다, 노트 품은 갤럭시S!

삼성전자 일본 갤럭시S22 사전 예약 광고 프로젝트 영상. 일본 모델 이케다 미유가 갤럭시S22를 체험하고 있다. [갤럭시모바일재팬 유튜브]

삼성전자는 갤럭시S22 시리즈가 일본 사전 판매에서 전작 대비 50% 증가한 실적을 기록했다고 22일 밝혔다. 사진은 일본 통신사 KDDI에서 출시된 갤럭시S22 시리즈 포스터. [삼성전자 제공]

[헤럴드경제=박지영 기자] “갤럭시S22, 이 정도였어? 일본에서도 기대 이상!”

삼성전자 갤럭시S22 시리즈가 일본 시장에서 전작을 훨씬 뛰어넘는 성적을 거두고 있다. 일본은 삼성전자 점유율이 낮은 시장 중 하나다. 애플 아이폰 선호도가 높고 샤프, 후지쯔 등 자국 브랜드 사랑도 만만치 않다. 삼성전자가 일본 프리미엄 스마트폰 시장에서 ‘명예’를 회복할 수 있을지 기대된다.

삼성전자는 갤럭시S22 시리즈가 일본 사전 판매에서 전작 대비 50% 증가한 실적을 기록했다고 22일 밝혔다. 특히 갤럭시S22 울트라 모델에 대한 선호도가 높은 것으로 나타났다. 삼성전자는 지난 7일부터 20일까지 2주 동안 사전 판매를 진행한 뒤, 21일 공식 출시했다. KDDI와 NTT도코모 등 통신사를 통해 선보였다. 일본은 국내와 달리 ‘갤럭시S22’와 ‘갤럭시S22울트라’ 2개 모델만 출시됐다. 갤럭시S22플러스(+)는 제외됐다.

일본은 대표적인 ‘애플 텃밭’이다. 글로벌 시장조사업체 스트래티지 애널리틱스(SA)에 따르면 애플은 지난해 일본 스마트폰 시장에서 60% 점유율을 차지했다. 2위는 샤프(10%)였다. 삼성전자는 9.7% 점유율로 일본 브랜드 뒤를 바짝 따라붙었다. 최근에는 샤오미, 오포 등 중국 브랜드도 일본 시장에서 무섭게 존재감을 확보 중이다.

삼성전자는 갤럭시S22 시리즈가 일본 사전 판매에서 전작 대비 50% 증가한 실적을 기록했다고 22일 밝혔다. 사진은 갤럭시 하라주쿠 팀랩 전시를 체험하는 모습. [삼성전자 제공]

삼성전자는 일본 시장 공략을 위해 현지 마케팅을 강화하고 있다. 지난 2019년 3월에는 지상 7층, 지하 1층 규모 갤럭시 쇼케이스 ‘갤럭시 하라주쿠’를 개관했다. 지난 1일부터는 미디어 아트 그룹 팀 랩(Team Lab)과 함께 ‘신성한 숲에서의 포획과 채집(Catching and Collecting in the Sacred Forest)’을 주제로 전시를 운영 중이다. 방문객들은 미디어 아트로 만들어진 숲속에서 갤럭시 스마트폰 등을 사용해 30여 종의 동물을 색다르게 체험할 수 있다.

한편, 갤럭시S22 시리즈는 S펜을 장착한 ‘갤럭시S22울트라’ 인기를 바탕으로 순항 중이다. 국내에서는 출시 약 43일 만에 100만대가 판매됐다. 전체 판매량의 절반 이상이 ‘갤럭시S22울트라’다. 갤럭시S22와 갤럭시S22+는 각각 20%대 비중을 차지했다. 글로벌 판매도 전작보다 20% 이상 늘었다. 한국을 비롯해 대부분 지역에서 판매가 증가했다. 일부 지역에서는 70% 증가율을 기록, 초반 인기몰이가 거세다.

