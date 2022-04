방탄소년단, 자체 최고 기록 달성…‘작은 것들을 위한 시’ MV 15억뷰

방탄소년단 [빅히트뮤직 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 기록 행진이 계속되고 있다. 뮤직비디오로 15억뷰를 돌차, 자체 최고 기록을 썼다.

22일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 방탄소년단이 지난 2019년 4월 발표한 ‘맵 오브 더 솔 : 페르소나(MAP OF THE SOUL : PERSONA)’의 타이틀곡 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)’ 뮤직비디오가 유튜브 조회수가 21일 오후 4시 43분경 15억 건을 넘어섰다.

방탄소년단의 뮤직비디오 가운데 15억뷰를 달성한 것은 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)’가 처음이다. 이 뮤직비디오는 지난 11월 14억뷰를 넘긴 지 약 5개월 만에 1억뷰를 더했다.

세계적인 가수 할시(Halsey)가 피처링으로 참여해 화제를 모은 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)’는 ‘너’에 대한 관심과 사랑, 작고 소박한 사랑의 즐거움을 이야기한 곡이다. 공개 직후 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에 8위로 진입한 뒤 8주 연속 차트인했고, 발매된 지 3년이 지난 지금까지도 국내 주요 음원 차트에 이름을 올리고 있다.

뮤직비디오는 한 편의 뮤지컬 영화를 연상케 하는 풍성한 볼거리를 담았다. 극장과 무대, 가로등 거리 등 화려한 세트에서 펼쳐지는 방탄소년단의 경쾌한 퍼포먼스와 함께 수십 명의 댄서와 호흡을 맞춘 마지막 군무 장면이 압권이다.

방탄소년단은 이번에 첫 15억뷰를 넘긴 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)를 포함해 총 36편의 억 단위 조회수 뮤직비디오를 보유하고 있다.

shee@heraldcorp.com