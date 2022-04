버드와이저, 재생 가능 전기로 전 세계에 전력 공급을 지원하는 에너지 콜렉티브 프로젝트 출범

세계 최고의 맥주 회사, 전 세계의 바, 경기장, 행사장에 재생 가능 전력 공급을 지원하기로

벨기에 루벤, 2022년 4월 21일 /PRNewswire/ -- AB InBev 그룹의 글로벌 브랜드인 버드와이저가 오늘 전 세계의 바, 음악 공연장 및 경기장에 재생 가능 전력 공급 지원을 목표로 하는 에너지 콜렉티브(The Energy Collective) 프로젝트의 글로벌 출범을 발표했다. 버드와이저의 모회사인 AB InBev가 2040년까지 자사의 가치 사슬 전반에 걸쳐 네트제로(탄소중립)를 달성하겠다는 야심찬 계획을 최근 발표한 바 있는데, 버드와이저의 이번 프로젝트 출범은 이 계획의 일환으로 네트제로 달성에 기여하고자 하는 것이다.

