BTS의 라스베이거스…사진전·팝업만 11만명 방문…CES 2.5배

도시 전체 연결한 ‘더 시티’ 프로젝트

사진전, 팝업 관람객 11만명

공식 상품 판매 건 수 12만 3000건

“라스베이거스 새로운 차원으로 진화”



방탄소년단 [빅히트뮤직 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 방탄소년단(BTS)의 콘서트 기간에 맞춰 미국 라스베이거스에서 열린 사진전과 팝업스토어에 무려 11만 4000명이 다녀갔다.

하이브는 지난 5일부터 17일까지(현지 시간) 약 2주간 진행된 ‘BTS 퍼미션 투 댄스 더 시티 - 라스베이거스(BTS PERMISSION TO DANCE THE CITY - LAS VEGAS(이하 ‘더 시티(THE CITY)’)’가 성료됐다.

‘더 시티’는 방탄소년단의 콘서트가 열리는 라스베이거스에서 방탄소년단을 테마로 전시, 쇼핑, 식음료, 숙박 등 연계 콘텐츠를 선보인 프로젝트다. 하이브는 이 프로젝트를 통해 라스베이거스의 명물인 벨라지오 호텔 분수 쇼에선 방탄소년단의 음악이 흐르고, 방탄소년단을 테마로 한 호텔 객실에서 숙박을 하고, 방탄소년단이 좋아하는음식을 먹고, 방탄소년단의 사진전을 감상하고, 방탄소년단의 굿즈를 쇼핑하며 보다 확장된 팬 경험을 전했다.

하이브에 따르면 벨라지오 분수쇼에는 MGM 리조트 인터내셔널 추산 약 20만 명의 사람들이 모여 방탄소년단의 음악과 보라빛으로 가득 찬 도시를 즐겼다. 약 2800여 평의 대규모로 조성된 체험형 팝업스토어 ‘BTS 팝업 : 퍼미션 투 댄스 인 라스베이거스(BTS POP-UP : PERMISSION TO DANCE in Las Vegas)’에는 약 7만 명의 방문객이 찾았다. 팝업스토어에만 단독으로 선보인 라스베이거스 투어 한정판 ‘시티 시그니처’ 상품을 비롯하여 다양한 공식 상품들의 결제 건수는 3만 건 이상을 기록했고 콘서트와 라이브 플레이 현장에 마련된 공식 상품 판매 스토어에서의 상품 결제 건 수는 총 약 9만 3000 건에 달했다.

이번 콘서트 투어의 준비 과정과 무대 뒤 미공개 모습을 볼 수 있는 사진전 ‘비하인드 더 스테이지 : 퍼미션 투 댄스(BEHIND THE STAGE : PERMISSION TO DANCE)’에도 약 4만 4000 명의 관람객이 방문, 올해 동일 도시에서 열린 세계 최대 전자·IT 전시회인 CES(The International Consumer Electronics Show) 전체 방문객 4만 5000 명과 유사한 숫자를 기록했다. 팝업스토어와 사진전 두 프로그램의 방문객 합은 11만 4000 여 명으로, 2000여 개 전시에 4만 5000 명이 참여한 CES 대비 약 2.5배 이상의 방문객 수를 기록했다.

방탄소년단이 즐기는 한식 메뉴를 코스화 하여 판매한 레스토랑 ‘카페 인 더 시티(CAFÉ IN THE CITY)’는 1만 명 이상이 찾았다. 콘서트 애프터 파티 ‘파티 인 더 시티(PARTY IN THE CITY)’에는 사전 예매한 입장권 4000 장이 모두 매진되고 현장 추가 판매도 진행됐다. MGM 리조트 앤 인터내셔널 산하 11개 호텔에서 진행된 ‘BTS 테마룸’은 약 3500 개 객실이 예약, 운영됐다.

방탄소년단이 라스베이거스를 ‘보랏빛’으로 물들인 이 기간 ‘더 시티’와 관련된 해시태그는 트위터상에서 924만 건 이상이 쏟아졌다. #LASVEGAS의 경우, 4월 1일부터 더 시티(THE CITY) 종료일인 17일까지 850만 건 이상 언급되며 전년 동기간 대비 1300% 증가한 것으로 확인됐다. 이는 더 시티(THE CITY) 직전 라스베이거스에서 열린 그래미 어워드 시기에 발생한 포스트 수 대비 1.2배, CES 개최 기간에 발생한 포스트 수 대비 약 8배다.

하이브와 함께 더 시티(THE CITY) 프로젝트를 함께 전개한 MGM 리조트 인터내셔널의 크리스 발디잔(Chris Baldizan) 부사장은 “라스베이거스 전체를 장악한 방탄소년단의 더 시티(THE CITY)는 매우 성공적이었다”고 평가했다. 그는 “방탄소년단의 팬 ‘아미’의 설렘과 열정, 에너지는 매우 특별했고, 이로 인해 2주간 MGM 리조트 전역이 활기로 가득해 더욱 놀라웠다”며, “라스베이거스가 세계 엔터테인먼트의 수도로 잘 알려져 있지만, 지난 2주간의 더시티 여정 동안 도시의 에너지는 완전히 새로운 차원으로 진화했다”고 전했다.

shee@heraldcorp.com