아메리칸 웨이브 머신즈, 라이선스 파트너로 퍼펙트 스웰® 일본 설립 발표

도쿄의 상징적인 장소 시부야에 새로운 지사 개설

캘리포니아주 솔라나비치, 2022년 4월 20일 /PRNewswire/ -- 아메리칸 웨이브 머신즈(American Wave Machines, Inc.)는 오늘 도쿄 시부야에 사무실을 둔 퍼펙트스웰® 일본(PerfectSwell® Japan, 이하 'PSJ')을 설립했다고 발표했다. PSJ는 대규모 복합 용도/리조트 개발과 소규모 도심 서핑 경기장을 모두 다루는 퍼펙트스웰® 시즈나미(PerfectSwell® Shizunami)의 지속적인 성공을 확장할 계획이다. 스폰서십, 미디어, 일본 서핑 대회의 전문가로 구성된 PSJ 팀은 일본 서핑 커뮤니티의 성장에 중점을 두고 있다.

Shun Murakami bottom turning to set up his next maneuver in preparation for surfing's Olympic debut.