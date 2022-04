[PRNewswire] GEF, 파라과이 아순시온에서 남미 e-스포츠 선수권대회 개최

-- 아르헨티나 로사리오에서 열리는 남아메리카 유소년 게임에서는 GEFestival도 진행

(싱가포르 2022년 4월 20일 PRNewswire=연합뉴스) Global Esports Federation(GEF)[http://www.globalesports.org/]이 2022년 10월 2~3일 파라과이 아순시온에서 2022 남아메리카 게임(South American Games)과 병행하여 제1회 남미 e-스포츠 선수권대회(South American Esports Championships)을 개최할 예정이다.

The Global Esports Federation is set to stage the first-ever South American Esports Championships in parallel with the 2022 South American Games, in Asunción, Paraguay on October 2-3, 2022.

GEF 회장 Chris Chan은 "GEF는 전 세계 여러 대륙으로 GEF의 국제 행사 포트폴리오를 꾸준히 제공하며 흥미진진하게 나아가고 있다"라며 "남미 e-스포츠 선수권대회는 GEF의 사명을 지원하며, 스포츠와 엔터테인먼트의 국제무대에서 e-스포츠를 드높이기 위해 #worldconnected 커뮤니티 전반에 걸쳐 멋진 협력을 도모하고자 하는 GEF의 노력을 강화하는 것"이라고 말했다.

주요 e-스포츠 행사에 앞서, GEF는 2022년 4월 28일~5월 8일에 아르헨티나 로사리오에서 열리는 남아메리카 유소년 게임(South American Youth Game)에서 GEFestival을 선보일 예정이다. GEFestival은 e-스포츠 문화와 커뮤니티에 의한 e-스포츠 활성화를 기리는 역동적인 행사다.

Organizacion Deportiva Suramericana(ODESUR) 회장 Camilo Perez Lopez Moreira는 "남미 e-스포츠 선수권대회는 남미에서 열리는 최초의 세계적 규모의 e-스포츠 행사"라며 "이 대회는 2022 남아메리카 게임과 더불어 더 많은 주요 국제 행사를 개최하고자 하는 파라과이의 향상심을 증폭시킬 것"이라고 말했다. 이어 그는 "Global Esports Federation과의 파트너십 강화를 통해 남미 지역의 무한한 e-스포츠 잠재력을 활용하는 데 필요한 역량과 기반시설을 결집시키고 있다"라고 설명했다.



In the lead-up to the South American Esports Championships, the Global Esports Federation will feature the GEFestival – a dynamic celebration of esports culture and community esports activation – at the South American Youth Games at Rosario, Argentina from April 28 – May 8, 2022.