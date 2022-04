입생로랑 뷰티가 글로벌 NGO 단체, RE:WILD 와 함께 지속 가능성 캠페인, 지구 생태계 되살리기 (REWILD OUR EARTH)를 시작합니다

지속 가능성의 새로운 시대를 시작합니다.

프랑스 파리, 2022년 4월 20일 /PRNewswire/ -- 지구의 날을 앞두고 입생로랑 뷰티에서 지구 생태계 되살리기 (REWILD OUR EARTH) 라는 글로벌 프로젝트를 시작합니다. 글로벌 비정부 기구(NGO) Re:wild(리와일드)와 함께 진행하는 이 프로그램은 우리의 지구와 사람들에게 긍정적인 영향을 주기 위한 입생로랑 뷰티의 노력을 보여줍니다. 지구 생태계 되살리기 (REWILD OUR EARTH) 프로젝트의 목표는 2030년까지 프랑스 파리의 10배 크기에 달하는100,000헥타르의 땅을 보호 및 복구하고, 입생로랑 뷰티의 주요 원료 공급지 중 기후 변화에 영향을 크게 받은 우선 순위 보호 지역들의 생물 다양성을 보호하는 것입니다. 입생로랑 뷰티가 오랜 기간 지켜온 모로코의 유리카 계곡(Ourika Valley)을 위한 유리카 커뮤니티 가든 (Ourika Community Garden) 활동에서 영감을 받아 시작하게 된 이 프로젝트는 '규칙을 바꾸고, 미래를 바꾸다 (Change the Rules, Change the Future)'라는 슬로건 하에 새로운 비전으로 (1) Reduce Our Impact (탄소 발자국 줄이기) , (2) Rewild Our Earth (지구 생태계 되살리기) 그리고 (3) Abuse Is Not Love (폭력은 사랑이 아닙니다)의 세 가지 프로그램을 시작합니다. 더불어 프로젝트의 투명성을 위해 입생로랑 뷰티는 사업 전반에 걸쳐 지속 가능성과 관련된 노력을 하고 있음을 보여주는 첫 번째 보고서를 발행하기도 했습니다.

마다가스카르, 입생로랑 뷰티가 생물 다양성 보존을 위해 400,000그루 이상의 식목활동을 펼치는 곳

아이티, 입생로랑 뷰티가 1% 미만으로 줄어든 원시림 재건 활동을 펼치는 곳

인도네시아의 거점숲과 360여 종의 생물 다양성 보존을 위한 입생로랑 뷰티의 리와일딩 활동

1,000 헥타르에 달하는 모로코 땅의 사막화를 멈추고 지역 사회에 힘을 실어주는 입샐로랑 뷰티의 리와일딩 활동

지구 생태계 되살리기: 지구 환경 보호와 복원 위한 장기 프로젝트

지구를 위한 노력은 입생로랑 뷰티의 역사와 항상 함께 해왔습니다. 이러한 노력은 일생 전반에 걸쳐 모로코의 자연경관에서 영감을 얻었던 무슈 생 로랑이 남긴 유산에서 영감을 받아 시작됐습니다. 2013년부터 시작한 모로코 유리카 커뮤니티 가든 프로젝트를 시작으로 입생로랑 뷰티는 10년여 동안, 위험에 처한 환경을 보호하고 지역 사회에 힘을 싣기 위해 노력해 왔습니다. 2021년, 입생로랑 뷰티는 UN의 생태계 복원을 위한 10년 계획의 한 일원으로서 함께 노력을 쏟겠다는 다짐을 했습니다. 이제 입생로랑 뷰티는 글로벌 NGO 단체인RE:WILD와의 협력 통해 '지구 생태계 되살리기(Rewild Our Earth)' 캠페인을 시작합니다. RE:WILD는 글로벌 비정부 기구로 생물의 다양성을 보호, 복구하고 세계 생태 복원을 추진하기 위해, 89개국에 있는 188곳의 자연 보호 구역에 공을 들이고 있습니다. 2022년에 입생로랑 뷰티는, 우선 순위 보호 구역부터 '리와일딩 (REWILDING)' 프로그램을 시작하는 데 집중할 예정입니다. 이는 제품에 사용되는 원료 공급지의 생물 다양성을 위한 것입니다. '리와일딩' 프로젝트는 환경 보호에 획기적인 방법으로 접근합니다. 그 기반에는 자연의 순리를 활성화 시키고, 훼손된 생태계를 회복시키고, 황폐화된 경관을 되살리고자 하는 혁신적인 노력이 뒷받침 됩니다. 다시 말해 자연이 자생력을 키울 수 있도록 하는 것입니다.

스테판 베지(국제 총괄 매니저, 입생로랑 뷰티)는, "우리는 받는 것 만큼 나누는 것이 갖는 힘을 믿습니다. 소비만 하고 끝나는 것이 아니라 되돌려 놓기도 해야 한다고 생각합니다. 그리고 무엇보다도, 우리가 살아가는 세상에 힘을 실어야 한다고 생각합니다. 오늘날 자연은 힘을 잃어가고 있습니다. 100만여 종이 멸종을 앞두고 있고 지구 육지 면적의 75%가 황폐화 된 지금, 입생로랑 뷰티의 이 장기 프로젝트가 환경을 되살리는데 큰 도움이 될 것이라고 믿습니다. 우리가 앞서 말한 환경 보호에 대한 소신을 행동으로 옮기기 위해, '리와일딩' 프로젝트 진행에 열정을 다할 것입니다. 우리의 포부는 2030년까지 이 세상을 좀 더 자연 본래의, 자연 그대로의 모습으로 되돌리는 것입니다." 라고 말했다.

페니 랭해머(박사, RE:WILD 부사장)는, 지구촌 사회에서 우리의 생계와 지구의 건강은 모두 자연에 달려 있습니다. 즉 우리는 모두 자연과 연결되어 있는 것입니다. 기후 변화와 싸우기 위해 이 지구를 다시 만들 필요는 없습니다. 우리에게 필요한 건 그저 자연 그대로의 모습을 되찾아 우리 생태계를 복구할 기회를 만드는 것입니다. 입생로랑 뷰티와 함께하는 이 장기 프로젝트를 통해서, 우리는 그 어떤 것으로도 대체할 수 없는 자연 보호 구역들을 지키고 복구하기 위해 더욱더 힘쓸 것입니다." 라고 말했다.

2022년, 'Rewild Our Earth'(지구 생태계 되살리기) 프로젝트는 는 다음과 같은 우선 순위 보호 구역에 집중할 예정입니다.

1. 모로코 유리카 계곡은 입생로랑 뷰티가 주로 사용하는 원료인 다양한 식물(석류, 접시꽃, 아이리스, 재스민, 호두나무, 샤프란)을 기르는 곳으로, 입생로랑 뷰티의 지속 가능성 활동 전략의 핵심 지역입니다.

유리카 커뮤니티 가든은 2013년, 환경 보호를 위한 기업의 사회적 책임 프로그램의 일환으로서 출발했습니다. 해당 프로그램은 입생로랑 뷰티가 지속 가능성에 헌신함을 보여주는 살아 있는 증거라고 할 수 있습니다. 입생로랑 뷰티는 현재 200여 식물종의 보금자리인 이 중요한 장소에서 여성 공동체를 위한 지속적인 힘을 보태고 있습니다. 협동조합을 공동 결성해 여성의 경제 사정과 생활 환경을 개선하고 있습니다. 또, 2017년부터 유리카 가든을 넘어 유리카 계곡 지역 전반에 걸쳐 나무를 심고 마른 땅을 복원하기 위해 폭넓게 일해 왔습니다. 지금까지 기후 상승, 삼림 파괴, 잦은 자연 재해로 인해 생태계가 위험에 빠졌던 지역에 나무 125,000그루를 심었습니다. 2021년, 입생로랑 뷰티는 UN의 생태계 복원을 위한 10년 계획과 발맞추며 이 프로젝트와 주변 토지에 노력을 기울이겠다고 다시 한번 다짐했습니다.

2. 아이티는 입생로랑 뷰티의 옴므 및 라 뉘 드 옴므(L'Homme & La Nuit de L'Homme) 뿐만 아니라 오피움(Opium)과 같은 역사적인 향수에 사용되는 원료인 베티버 공급으로 연결돼 있습니다.

아이티의 생태계는 잦은 홍수와 산사태로 인한 위기에 처해 있습니다. 자연 상태의 숲을 말하는 초기 숲 덮개(원시림)는 1920년대에는 60%를 차지했지만 현재 1% 미만까지 줄어들어 있습니다. 현재 남아있는 땅은 생물 다양성의 거점이자 놀랄 만큼 다양한 야생 생물의 고향입니다. 그중 다수는 오늘날 전세계 어디에서도 찾아볼 수 없는 희귀종입니다. 경사진 땅을 적절한 나무들로 안정화 시키지 않으면 하류 근처에 사는 아이티 국민은 홍수와 산사태의 위험에 빠집니다. 이 때문에 빈곤은 삼림 파괴를, 삼림 파괴는 빈곤을 부르는 재앙의 악순환이 계속될 것입니다. 게다가 기후 변화는 이 악순환을 가속화 시킵니다. 그렇기 때문에 입생로랑 뷰티는 보아 팡놀(Bois Pangnol)에 남아 있는 중요한 숲들, 숲속 서식지들과 생물 종들을 살리기 위한 활동을 우선순위에 두고자 합니다.

3. 마다가스카르는 입생로랑 뷰티의 블랙 오피움(Black Opium), 리브르(Libre), 르 베스티에르 드 빠르펭(Le Vestiaire des Parfums) 과 Y에 사용되는 재료인 바닐라와 제라늄 원료 공급으로 연결돼 있습니다.

대륙과 떨어져 있는 섬, 대양도 중 세계에서 가장 큰 마다가스카르는 지속 가능성 활동에 아주 중요한 곳입니다. 광범위한 삼림 파괴가 세계의 생물 다양성에 상당한 기여를 하는 두 지역인, 아날라망가(Analamanga)와 알라오트라 망고로(Alaotra Mangoro) 사이의 산림 연결 고리를 위태롭게 했습니다. 앙조조로베(Anjozorobe) 마을의 앙가보 산(Angavo) 보호 구역은 현재까지 남아 있는 주요한 원시림 연결 고리입니다. 이곳에는 558종의 식물, 9종의 여우원숭이, 34종의 양서류, 36종의 파충류와 75종의 조류가 은신하고 있습니다. 입생로랑 뷰티는 관련 당국 및 지역사회와 협동해 이 통로를 되살리고자 힘쓰고 있습니다. 예를 들어, 생태계의 건강을 보장하기 위해서 탄탄한 현장 모니터링 프로그램을 운영하고 있습니다. 이 프로그램의 목표는 2023년까지 400,000그루의 나무를 되살리는 것입니다.

4. 인도네시아는 입생로랑 뷰티의 몽 파리(Mon Paris), 블랙 오피움(Black Opium), 르 베스티에르 드 빠르펭(Le Vestiaire de Parfums)과 같은 향수에 사용되는 재료인 파출리 원료 공급으로 연결돼 있습니다.

인도네시아의 '민물 갈라파고스'라 불리는 술라웨시 섬의 고대 호수들과 그 주변은 세계에서 가장 독특한 식물과 동물의 고향입니다. 그런데 최근 지나친 개발로 인해 이곳 생태계에 대한 위협의 수준이 극적으로 치솟았습니다. 이 호수들을 둘러싸고 있는 거대한 미개발 숲은 활기 넘치는 동물들의 보금자리이자 깨끗한 물을 제공하고, 지역의 기후를 조정하는 중요한 분수령입니다. 다시 말해 숲을 보호해야 호수를 보호할 수 있습니다. 이에, 이 곳을 보호하기 위한 입생로랑 뷰티의 목표는 호수에 서식하는 고유종에 침입종이 주는 영향을 줄이는 것과(마타노 호수16,000헥타르 이상 복원)과 주변의 공동체들과 함께 숲 30,000헥타르를 관리, 보호, 복원하는 것입니다.

캐롤라인 네그레(국제 지속 가능 활동 및 과학 책임자, 입생로랑 뷰티)는, "입생로랑 뷰티의 이번 프로젝트를 통해, 우리는 토지의 용도 변화가 사회 및 생태계에 끼치는 악영향에 맞서 싸우는 것이 매우 중요하다고 한번 더 되새겼습니다. 토지의 용도 변화에 대한 문제는 9가지 '지구 위험 한계선' 중의 하나로, 이러한 선을 넘을 경우 인류 발전의 근거지 역할을 하는 지구의 지속 가능성을 매우 위태롭게 할 수 있습니다. 우리의 목표는 지구 복원을 위해 핵심적인 장소들을 보호하고 회복하는 것을 돕는 것입니다." 라고 말했다.

규칙을 바꾸고, 미래를 바꾸다: 사람과 지구를 먼저 생각하는 야심찬 지속 가능 프로젝트

입생로랑 뷰티는 사람과 우리의 지구에 중점을 두고 이 세상에 긍정적인 영향을 일으키기 위해서 노력하며, 최근 첫 번째 지속 가능성 보고서를 발행하는 것으로 그 첫 발을 내딛었습니다. 이번에 재편한 지속 가능성 프로젝트, '규칙을 바꾸고, 미래를 바꾸다(Change the Rules, Change the Future)'는 세 가지 프로그램 지구 생태계 되살리기(Rewild Our Earth), 탄소 발자국 줄이기(Reducing Our Impact) 그리고 폭력은 사랑이 아닙니다 (Abuse Is Not Love)로 이루어져 있습니다.

탄소 발자국 줄이기 캠페인은 저탄소 및 순환 경제로의 전환을 다루며, 기후 관련 최신 과학 기술에 부합하는 목표를 설정합니다. 제품 소싱부터 포장, 제조, 운송, 판매 등 제품 수명 주기 전 과정에 걸쳐 입생로랑 뷰티는 탄소 발자국을 대폭 줄이기 위해 노력하고 있습니다. ▲친환경적인 재료 사용을 우선순위에 두는 것(2023까지 70% 달성), ▲최소한의 포장과 함께 재활용 및 충전이 가능한 소재에 대한 투자(2030년까지 100% 친환경 설계 및 재활용 가능 소재 대체 및 플라스틱 사용 단계적 중지), ▲전세계 입생로랑 뷰티 구성원 대상 지속 가능성, 사회적 영향, 소비자 투명성 교육 100% 달성; ▲100% 유통 및 판촉 상품의 친환경 디자인 보장을 계획하고 있습니다. 입생로랑 뷰티는 "탄소 발자국 줄이기(REDUCING OUR IMPACT)"라는 목표를 이루기 위해 비즈니스의 전 방위에서 가열차게 노력하고 있습니다.

입생로랑 뷰티에게 이번 프로젝트는 미래의 뷰티를 정의할, 지속 가능성 활동의 새 시대를 연다는 것에 큰 의의가 있습니다. 앞으로 더 많은 기회를 만들기 위해 입생로랑 뷰티는 제품 개발 뿐만 아니라 한 브랜드가 사회에 미칠 모든 영향에 이르기까지, 지속적인 혁신을 이어 나가는 데 집중할 것입니다.

ABOUT YSL BEAUTY

입생로랑 뷰티에 대하여

입생로랑 뷰티는 외면과 내면 모두에 스타일을 부여합니다. 완전한 자유를 추구하는 입생로랑 뷰티는 대담함, 젊음 그리고 아방가르드함을 대표하는 아이콘의 집합체라고 단언합니다. 입생로랑 뷰티는 40년동안 '모던함'이라는 시대정신을 보여준 무슈 생 로랑의 정신을 이어받아 끊임 없이 여성들을 지지하고 있습니다. 타협하지 마세요. 자신만의 규칙을 따르세요. 지금 당장 시작하세요.

RE:WILD 에 대하여

Re:wild는 자연을 보호하고 복원합니다. 우리는 지구의 자생력이 기후변화, 생물 다양성, 인류의 생존 위협 등에 대한 가장 효과적인 해결책이라고 생각합니다. 저명한 자연 보존 과학자들과 레오나르도 디카프리오가 함께 설립한 Re:wild는 토착민, 현지 공동체, 영향력 있는 리더, 비정부 기구, 정부, 기업과 대중을 모아 우리에게 필요한 규모와 속도로 자연을 보호하고 본연의 상태로 돌아갈 수 있도록 합니다. 자세한 내용은 rewild.org 에서 확인하세요.



YSL BEAUTY LAUNCHES REWILD OUR EARTH, A MAJOR NEW SUSTAINABILITY INITIATIVE IN COLLABORATION WITH WORLD-RENOWNED NGO, RE:WILD

