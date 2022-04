카롤 G, 코첼라에서 인상적이고 행복한 무대를 선보이는 동안 수천 명의 마음을 사로잡으며 빛나다

마이애미, 2022년 4월 20일 /PRNewswire/ -- 글로벌 슈퍼스타인 카롤 G(Karol G)는 지난 주말 코첼라에서 인상적인 공연을 선보였다. 상징적인 페스티벌에서 처음으로 공연을 한 라틴 그래미 어워드(Latin GRAMMY® Award) 수상자이자 싱어송라이터로서, 그녀는 경력에 새로운 이정표를 추가하며 메인 무대에 참여해 최고의 재능을 발휘했다. 이 무대에는 빌리 아일리시(Billie Eilish), 대니얼 시저(Daniel Caesar), 도자 캣(Doja Cat), 해리 스타일스(Harry Styles), 릴 베이비(Lil' Baby), 메건 더 스탤리언(Megan Thee Stallion), 스웨디쉬 하우스 마피아(Swedish House Mafia) 및 위켄드(The Weeknd)와 같은 아티스트들이 참여했다.

Photo: Felipe Orvi | Karol G on the Coachella Stage Weekend 1 at Coachella Arts & Music Festival in Indio, California.