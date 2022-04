블랙핑크, 걸그룹 최초 스포티파이 억대 스트리밍만 22곡

블랙핑크 [YG엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 블랙핑크(BLACKPINK) 정규 1집에 수록된 모든 노래가 스포티파이에서 억대 스트리밍을 달성했다. 이로써 총 22곡의 억대 스트리밍을 배출, 걸그룹 최초·최고 기록을 이어가고 있다.

18일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 정규 1집 ‘디 앨범(THE ALBUM)’ 수록곡 ‘유 네버 노우(You Never Know)’ 음원이 이날 오전 스포티파이서 1억 스트리밍을 돌파했다.

블랙핑크의 ‘유 네버 노우’는 감성적인 가사와 멜로디가 돋보이는 어반 스타일의 알앤비 솔 장르의 곡이다. 이 노래를 통해 블랙핑크는 자신들의 다채로운 음악 색깔과 뛰어난 가창력을 증명했다는 것이 YG엔터테인먼트의 자체 평가다.

블랙핑크는 ‘유 네버 노우’를 비롯해 정규 1집 전곡(8곡)을 세계 최대 음원 플랫폼인 스포티파이 억대 스트리밍 뮤직 리스트에 올려놨다. 앞서 ‘하우 유라이크 댓*How You Like That)’ (6억), ‘아이스크림(Ice Cream)’ (4억), ‘프리티 새비지(Pretty Savage)’ (3억), ‘러브식 걸스(Lovesick Girls)’ (3억), ‘벳 유 워너(Bet You Wanna)’, ‘크레이지 오버 유(Crazy Over You)’, ‘러브 투 헤이트 미(Love To Hate Me)’가 스포티파이서 1억 스트리밍을 넘겼다.

