존 덴버 ‘로키 마운틴 하이’ 그 곳, 기차로 씽씽

캐나다 럭셔리 관광열차 로키마운티니어

로키

[헤럴드경제=함영훈 기자] 뉴노멀 여행은 자연주의 음유시인 존 덴버(John Denver) 노래 대로인 것 같다.

제트 비행기로 떠나(Leaving, on a jet plane), 어깨 위로 햇살 받으며(Sunshine on my shoulder), 청정 생태의 고향 시골길로 가거나(Take me home country road), 드높은 대자연 로키 마운틴(Rocky mountain high)의 건강성을 흡입하는 것.

여행의 회귀와 함께, 로키 산맥을 기차로 씽씽 달리는 로키 마운티니어(Rocky Mountaineer)의 시즌이 돌아왔다. 한편으론 경외심이 느껴지다가도, 내 고향 같기도 하고, 나를 ‘실베스타 로키’라는 보디가드를 가진 주인공으로 만드는 곳.

로키 마운티니어 여행

매년 4월부터 10월 사이에 운행하는 캐나다 럭셔리 관광열차 로키 마운티니어를 타면, 캐나다 서부 해안의 아름다운 도시 밴쿠버를 출발해 우뚝 솟은 로키산맥과 황홀하게 빛나는 눈부신 호수들을 영화 스크린 처럼 감상한다. 다음은 캐나다 관광청이 제시한 로키 마운티니어의 매력.

▶슬기로운 로키 여행= 캐나다 럭셔리 기차 여행의 대명사인 로키 마운티니어는 로키를 여행하는 가장 슬기로운 방법 중 하나이다. 구석구석 경이로운 자연, 역사적인 명소들, 잘 보존된 동식물 생태계를 기차에 편히 앉아 감상할 수 있다.

각 칸 마다 ‘호스트’라 불리는 직원이 자세하게 이들에 대한 설명을 곁들인다. 열차는 방향이 바뀔 때마다 수시로 풍광을 바꾸는데, 그 어느 한 자락도 어둠 속에서 놓치지 않도록 열차는 풍경을 볼 수 있는 낮에만 이동한다. 평균시속 50㎞. 그만큼 천천히 로키의 절경을 제대로 음미할 수 있다. 맞춤형으로 제작한 ‘글라스 돔 코치’는 실사 아이맥스라고 할 만큼 압도적인 자연의 파노라마를 넓은 창을 통해 고스란히 받아들인다.

로키 마운티니어 패키지는 열차뿐 아니라 렌터카, 장거리 버스 등을 연계해서 진행되는데, 풍경 속을 달리며 감상하는 데에만 그치지 않고 국립공원 방문, 빙하 탐방, 곤돌라 탑승, 크루즈 등 여러 가지 옵션 투어도 선택할 수 있기 때문에 로키의 속살도 놓치지 않고 여행할 수 있다.

기차 외경 파노라마

▶기차과 호텔= 로키 마운티니어의 또 다른 특징은 열차 여행과 호텔 여행이 결합된 패키지라는 점이다. 로키의 풍경이 사라지는 밤이 되면 승객들은 호텔에 투숙해 느긋하게 저녁 식사를 즐기거나 산악 마을을 산책할 수 있다. 이동수단과 숙소를 분리했기에 ‘슬리퍼’로 개조할 필요가 없는 열차 좌석은 거실 소파처럼 고급스럽고 안락하다. 180도 회전도 가능해서 4인 가족이 얼굴을 마주 보며 이야기를 나누는 것도 가능하다.

로키 마운티니어에는 골드 리프(Gold Leaf)와 실버 리프(Silver Leaf)의 2가지 좌석 등급이 있는데, 두 클래스 모두 넓은 창문을 갖춘 유리 돔형 객차와 로컬의 풍미가 담긴 식사(아침, 점심) 제공은 기본이다. 골드 리프 등급 이용 시에는 1층에 있는 별도의 다이닝룸에서 막 조리한 식사를 즐길 수 있으며, 로키 여행자의 로망인 페어몬트 샤토 레이크 루이스 호텔 등으로 숙박을 업그레이드 할 수도 있다. 일부 지역에서는 투숙하는 호텔 객실까지 짐을 운반해 주는 서비스도 제공한다.

로키 마우티니어 스태프의 서비스와 미소

▶서비스= 로키 마운티니어는 매년 ‘세계 최고의 럭셔리 기차 여행’으로 다양한 수상의 기록을 이어나가고 있다. 지난해에도 제28회 월드 트래블 어워드에서 로키 마운티니어는 ‘월드 리딩 럭셔시 트레인 2021’로 선정된 바 있다.

만족스러운 여행 경험을 완성하는 것은 무엇보다 세심한 서비스다. 담당 호스트(승무원)들은 고객들의 요청에 마음으로 응대하는 것은 물론이고, 지역의 역사와 문화, 식생과 야생 풍경 등을 전달하는 가이드로서도 전문가다. 식탁의 호사도 한 몫을 한다. 골드 리프에서는 주문을 받는 즉시 캐비아, 연어 등 신선한 캐나다 현지 식재료로 열차의 셰프팀이 조리를 시작한다. 식사 외에도 언제든 캐나다 와인 & 맥주가 신선한 과일, 치즈와 함께 제공되므로, 카페와 바도 열차에 실린 셈이다.

1박에서 12박에 이르는 로키 마운티니어의 다양한 노선 중 베스트셀러는 밴쿠버에서 출발해 캐나다 로키의 핵심인 밴프와 재스퍼를 함께 체험할 수 있는 ‘Journey Through the Clouds’ 루트인데, 상황에 따라 기차로만 여행하는 3박 여행, 열차 여행과 렌터카 여행을 연계한 7박 여행, 열차 여행과 전용 버스를 연계한 9박 여행 등으로 구성할 수 있다.

로키 마운티니어는 오는 29일까지 올 탑승객에게 60만원짜리 할인쿠폰을 제공하는 프로모션(국내 하나투어 제우스, 샬레트래블, 성수기 제외)이 진행 중이다.

