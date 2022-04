“BTS와의 협업…라스베이거스 역사상 가장 기억에 남을 순간”

크리스 발디잔 MGM 리조트 수석 부사장 [하이브 제공]

[라스베이거스(미국)=고승희 기자] “무수히 많은 이벤트를 열었지만 방탄소년단과의 협업이 특별한 것은 아미 때문입니다. 라스베이거스 역사상 가장 기억에 남을 순간이다. ”

크리스 발디잔(Chris Baldizan) MGM 리조트 수석 부사장(Executive Vice President of Entertainment MGM Resorts International)이 9일(현지시간) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 컨퍼런스 센터(MGM Grand Conference Center)에서 진행된 ‘BTS 퍼미션 투 댄스 더 시티-라스베이거스(BTS PERMISSION TO DANCE THE CITY - LAS VEGAS)’ 하이브 더 시티 프로젝트 간담회에 참석해 이렇게 말했다.

하이브는 미국 라스베이거스에서 열리는 ‘BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지-라스베이거스(PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LAS VEGAS)’ 기간에 맞춰 진행하는 ‘더 시티(BTS 퍼미션 투 댄스 더 시티-라스베이거스)’ 프로젝트의 일환으로 유수의 호텔 브랜드를 거느린 세계적인 카지노 호텔 및 리조트 체인 MGM 리조트 인터내셔널과 손을 잡았다.

MGM 리조트 인터내셔널 산하 11개의 호텔을 BTS 테마 객실로 꾸며 아미들의 여정을 함께 했고, MGM그랜드호텔에선 방탄소년단 콘서트의 생중계를 볼 수 있는 ‘라이브 플레이’, ‘사전에 미리 구입한 굿즈를 찾을 수 있는 머치숍을 마련했다.

크리스 발디잔 수석 부사장은 “우리 도시의 능력을 보여주기 위해 지난해 윤석준 하이브 CEO와 논의해 프로젝트를 성사했다”며 “라스베이거스 관광청과 얼리전트 스타디움 등이 모든 역량을 모아 가능한 일이었다. 라스베이거스 역사상 가장 기억에 남는 순간이 될 것이라고 확신한다”고 말했다.

그러면서 “라스베이거스는 세계 엔터테인먼트 수도로 불려왔고 최고의 행사를 주최할 수 있는 인프라가 있다. 방탄소년단 라스베이거스 콘서트도 마찬가지다”며 “방탄소년단 콘서트를 주최할 수 있어서 기쁘다. 앞으로 하이브와 관계가 이어지길 바란다”고 전했다.

MGM리조트 산하 호텔 브랜드에선 무수히 많은 이벤트를 진행하고 있다. 미국 최대 스포츠쇼인 ’슈퍼볼‘도 이곳에서 진행된다.

발디잔 수석 부대표는 “수많은 이벤트를 진행했지만, 가장 큰 차이점은 아미이다”라며 “팬들의 영향력을 알고 그들의 중요성을 알기 때문에 최고의 경험을 선사하기 위해 노력을 기울이고 있다”고 말했다.

shee@heraldcorp.com