인도네시아 G20 HWG 회의 시리즈, 글로벌 보건 프로토콜 표준화 도모

(자카르타 2022년 4월 6일 PRNewswire=연합뉴스) 곧 열릴 G20 정상회의 의장국인 인도네시아가 2022년 3월 28~30일 인도네시아 욕야카르타에서 Health Working Group (HWG) 회의 시리즈를 시작했다.



Indonesia's Ministry of Health Discussed Global Standard Health Protocols in the Health Working Group Meetings