아메리칸 웨이브 머신즈와 프로슬라이드, 전 세계 서핑 개발을 위해 협력

캘리포니아주 솔라나 비치, 2022년 4월 5일 /PRNewswire/ -- 파도 기술의 선구 업체이자 서핑장 개발의 세계적인 리더 아메리칸 웨이브 머신즈(American Wave Machines, Inc., 이하 'AWM')와 수상 놀이기구의 설계, 기술, 제조 부문의 업계 리더 프로슬라이드 테크놀로지(ProSlide Technology Inc.)는 이제 프로슬라이드가 워터파크 및 리조트 시장을 담당하는 공인 판매업체가 되었다고 발표했다. 프로슬라이드는 아시아 및 중동에서 예정된 프로젝트를 시작으로 AWM의 독점 퍼펙트스웰®(PerfectSwell®)을 글로벌 시장에 선보일 예정이다.

Rob Kelly in the barrel on PerfectSwell® at American Dream. Photo: Seth Stafford