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  • [속보] 인수위 "다주택자 양도세 중과세율 4월부터 1년 한시배제 추진"
  • 2022.03.31 14:33

[헤럴드경제=박승원 기자]인수위 "다주택자 양도세 중과세율 4월부터 1년 한시배제 추진"

power@heraldcorp.com

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