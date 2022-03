“너와 함께라서 더 재미 나” 필리핀 관광부장관 방한

국제관광 리오프닝 장관 첫 방한 기록 남겨

코로나이전 필리핀 외래관광객 1위가 한국

[헤럴드경제=함영훈 기자] 베르나데트 로물로-푸얏 필리핀 관광부 장관이 리오프닝 국면, 한국을 방문해 우정을 나눈 첫 외국 정부 각료로 기록되고 한국민의 기억에 각인된다.

베르나데트 로물로-푸얏 필리핀 관광부 장관이 리오프닝 국면, 외국 문화관광 분야 각료로는 처음으로 한국을 방문해, 30일 서울 소공동 롯데호텔에서 설명회를 주재하고 있다.

그녀는 30일 서울 소공동 롯데호텔에서 미디어 브리핑 행사를 주관하면서, 한국-필리핀 간 오랜 우정을 기반으로 활발한 상호 관광교류를 강조했다.

필리핀 관광부는 이날 “It’s More Fun With You (당신과 함께하면 더욱 재미있다)”라는 새로운 글로벌 캠페인을 소개하며 한국민에게 구애의 손길을 내밀었다.

이번 행사는 코로나 팬데믹 이후 처음 열리는 기자 간담회로 지난 2월 10일 필리핀 전면 국경 개방 이후 변화하고 있는 현지 여행 업계의 동향을 비롯하여 글로벌 마케팅 캠페인, 다양한 현지의 투어 상품 및 코스 등에 대해 인바운드 1위 마켓인 한국의 주요 매체들과 긴밀하게 공유하고자 기획되었다.

베르나데트 로물로-푸얏 (Bernadette Romulo-Puyat) 필리핀 관광부 장관은 “지난 2월 10일 이후 글로벌 여행객 대상 필리핀 국경 전면 개방으로 인한 한국인 여행객 방문객 증가에 대해 많은 기대를 하고 있다”면서 “현지 여행 업계의 꾸준하고 지속적인 회복과 더불어, 오는 4월 20일부터 22일까지 세계여행관광협의회(WTTC) 글로벌 서밋 행사를 마닐라에서 개최함에 따라 650여명의 세계 각국의 리더들과 한자리에서 만날 예정이다. 올해는 여행의 재발견 (Rediscovering Travel) 이라는 주제로 이번 정상 회의에서는 팬데믹으로 인해 글로벌 여행을 재발견 하면서 사회적, 환경적, 경제적 문제를 해결할 수 있는 기회를 제공할 것이다”라고 포부를 밝혔다.

하워드 랜스 우이킹 (Howard Lance Uyking) 필리핀 관광부 차관보는 프리젠테이션을 통해 코로나 이후 다시 새롭게 방문할 전세계의 뉴노멀 여행자들을 위해 현지 여행업계 파트너들과 공동으로 전략적으로 개발하고 있는 111개 이상의 관광 서킷 (Tourism Circuits)에 대한 설명을 했다.

푸얏 장관은 “새로운 캠페인은 강화된 안전 프로토콜 속에서 지속 가능한 개발 목표에 부합하는 새로운 관광 상품 등 여행이 보류된 기간 동안 우리 필리핀 여행 업계가 준비해 온 것들을 소개할 것이다. 한국 여행객들이 필리핀을 다시 방문하기 시작했다는 것을 기쁘게 생각하며, 한국이 다시 한번 필리핀 제1의 인바운드 손님이 되길 기대한다”고 덧붙였다.

또한, 필리핀 관광부는 여행업계 주요 관계자를 초청한 “여행 업계 초청 행사” 또한 같은 날 오후에 진행했다. 특히 이 행사는 하이브리드 형식으로 개최하여 주요 항공사 및 여행사 사장 및 임원진을 비롯하여 실무자들이 함께 오프라인 뿐만 아니라 미리 제공된 Zoom 링크를 통해서 온라인으로도 참여했다. 이 행사를 통해 새로운 캠페인, 관광 서킷 등의 설명을 통해 더욱 다양해질 테마 상품 개발 등의 아이디어를 생각해볼 수 있는 기회를 제공했다.

한편, 필리핀 관광부에 따르면, 코로나 이전 2019년 필리핀을 방문한 우리나라 여행객은 총 198만 9322명으로 전체 필리핀 인바운드 가운데 1위였으며, 전세계 방문객 가운데 24.08%를 차지했다.

그리고 2월 10일 국경 개방 이후 지난 28일까지 필리핀 입국자는 총 15만1332명에 달하며 이는 2020년 코로나 팬데믹으로 인해 국경을 폐쇄한 이후 매우 의미 있는 기록이다.

재개방후 필리핀에 입국한 외국인 관광객의 순위는 미국(3만3310명)이 1위를 차지하고 있으며, 캐나다(7305명),영국(6626명),한국(5790명)이 빅4를 형성했다.

