‘토이 스토리’부터 ‘겨울왕국’까지…디즈니 OST, LP로 나왔다

더 에센셜 디즈니 컬렉션 [굿인터내셔널 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 디즈니 애니메이션의 인기곡이 LP 두 장에 담겼다.

음반사 굿인터내셔널은 월트 디즈니사가 제작한 애니메이션의 인기곡을 담은 ‘더 에센설 디즈니 컬렉션(The Essential Disney Collection)’이 출시됐다고26일 밝혔다.

음반에는 디즈니 영화 주제곡이 망라됐다. ‘라푼젤(2010)’, ‘왕자와 개구리(2009)’, ‘하이스쿨 뮤지컬(2006)’, ‘뮬란(1998)’, ‘포카혼타스(1995)’, ‘토이 스토리 (1995)’, ‘알라딘(1992)’, ‘미녀와 야수(1991)’, ‘인어공주(1989)’, ‘정글북(1967)’, ‘메리 포핀스(1964)’, ‘판타지아(1940)’, ‘피노키오(1940)’까지 주옥 같은 명곡들이 포함됐다.

수록곡들은 음악그룹 ‘런던 뮤직 웍스(London Music Works)’가 오케스트라 파트를 맡았고, 영국 뮤지컬 배우 헬렌 홉슨 (Helen Hobson), 케이트 페레이라 (Keith Ferreira), 리차드 파리스(Richard Paris), 등이 참여했다. 영국 ‘뮤지컬의 여신’으로 불리는 루이즈 디어맨 (Louise Dearman)은 런던 뮤직 웍스와 부르는 ‘겨울왕국’의 ‘렛 잇 고(Let It Go)’를 함께 했다. 헬레나 블랙맨(Helena Blackman)이 부른 ‘라푼젤’의 ‘아이 씨 더 라이트(I See The Light)’는 프라하 필하모닉 오케스트라가 함께 했다.

이번 음반은 영국의 영화음악 전문회사 ‘실바 스크린(Silva Screen)’에서 제작, 로얄 투명블루 컬러로 발매된 1000장 한정판이다.

