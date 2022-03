Vantage, 'Best Trading Services Provider APAC' 부문에 선정

-- ADVFN International Financial Awards 2022에서 수상

(싱가포르 2022년 3월 23일 PRNewswire=연합뉴스) 22일, 국제적인 다중자산 중개업체 Vantage[https://www.vantagemarkets.com/]가 ADVFN International Financial Awards 2022[https://uk.advfn.com/awards]에서 'Best Trading Services Provider APAC' 부문에 선정됐다고 발표했다.

올해로 8회를 맞은 ADVFN International Financial Awards는 심사위원단의 심사로 수상자를 결정하며, 전통적인 금융 산업과 핀테크 산업 양측에서 동종 최고의 상품과 서비스를 인정하고 기리는 상이다.

Vantage 최고전략책임자(CSO) Marc Despallieres는 "ADVFN International Financial Awards 2022에서 이와 같은 상을 받게 돼 영광으로 생각한다"라며, "이 상은 APAC 지역에서 자사가 혁신을 거듭하고 입지를 구축하는 한편, 고객에게 동급 최고의 트레이딩 에코시스템을 제공하고자 기울인 노력을 인정해주는 것"이라고 밝혔다.

또한, 그는 "자사는 지금까지 수년 동안 APAC 지역에서 사업을 운영했다"면서 "고객 사이에서 정교함과 기대 수준이 높아짐에 따라, 현실에 안주할 수는 없다고 판단했다"고 강조했다.

그는 "그 대신, 자사는 신흥 시장에서 활동을 이어가고, 고객의 사용자 여정을 개선하며, 매우 원활한 시행에 필요한 도구를 제공했다"라며, "또한, 서비스 공급이 부족한 고객을 위해 활동 지역을 확장하며, 자사의 제품 라인을 확대하는 한편, 고객의 거래 수요에 맞는 낮은 매매 수수료를 유지했다"라고 설명했다.

마지막으로, 그는 "이 기회를 빌려, 열심히 일한 직원들, 그리고 자사에 변함없는 지원을 보내준 고객들에게 진심 어린 감사를 전한다"라고 덧붙였다.

Vantage는 2021년에 대대적인 재브랜딩을 단행[https://www.vantagemarkets.com/press-releases/vantage-fx-completes-strategic-rebrand-as-part-of-global-expansion/]한 이후, 이번에 두 번째로 APAC 지역에서 중요한 상을 받았다. 그전에는 브랜드 개발 우수성과 혁신을 인정하는 APAC 지역 시상 프로그램인 Transform Awards Asia 2021[https://www.vantagemarkets.com/press-releases/vantage-recognised-for-rebrand-in-transform-awards/]에서 수상한 바 있다.

Vantage는 Transform Awards Asia에서 'Best brand development project to reflect changed mission, values or positioning' 부문과 'Best visual identity from the financial services sector' 부문에서 수상했다.

Vantage 소개

Vantage는 외환, 상품, 지수 및 주식에서 CFD 거래를 위한 민첩하고 강력한 서비스에 대한 접근성을 고객에게 제공하는 세계적인 다중 자산 중개업체다.

Vantage는 10년 이상의 시장 경험을 축적했으며, 30개 이상의 글로벌 사무소에서 1,000명이 넘는 직원/인원을 보유하고 있다.

Vantage는 단순한 중개업체가 아니다. Vantage는 믿을 만한 거래 에코시스템과 고객이 거래 기회를 활용할 수 있도록 지원하는 더욱 빠르고 간단한 거래 플랫폼까지 제공한다.

더욱 스마트한 거래로 시장 기회를 이용할 힘을 얻을 수 있다. @vantage.