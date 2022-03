NWP Property와 CRE Asia, 합작투자사 설립

-- 신규 합작투자사 통해 현대 물류 부동산 기회에 집중

(싱가포르, 뉴욕 및 인도네시아 자카르타 2022년 3월 22일 PRNewswire=연합뉴스) 오늘, 인도네시아에서 가장 규모가 크고 빠르게 성장하는 신경제 지원 소비자 기반시설 플랫폼 PT Nirvana Wastu Pratama("NWP Property")와 CRE, Inc.의 연결 자회사 CRE Asia Pte. Ltd. ("CRE Asia")가 인도네시아의 현대 빅 박스(Big-box) 물류 부동산 부문에서 호황 기회를 잡고자 합작투자사("벤처")를 설립한다고 발표했다. NWP Property는 미국 사모펀드 기업 Warburg-Pincus와 공동 설립하고, Timothy Daly가 CEO직을 수행하고 있으며, CRE Asia Pte. Ltd.("CRE Asia")는 Tadahide Kameyama 사장과 인도네시아 기업가이자 노련한 물류 전문가인 Bonny Setiawan ("Mr. Setiawan")이 이끌고 있다. 신규 벤처의 CEO직에는 Mr. Setiawan이 임명됐다.

이번 전략적 파트너십은 현재 인도네시아에서는 현대 물류 부동산의 공급이 부족하다는 공통된 확신을 바탕으로, 옴니 소매 플랫폼의 확장, 제3자 물류 기업(3PLs)의 증가하는 수요, 그리고 빠르게 이동하는 소비재 기업(FMCG) 임차인을 기반으로 높은 성장률을 해소할 동급 최고의 빅 박스(Big-box) 물류 플랫폼을 구축하는 데 목표를 둔다.

현대 공동체 기반의 쇼핑몰로 구성된 최대 규모의 독자적인 네트워크를 통한 오프라인 구매뿐만 아니라 라스트 마일 물류 시설을 통한 온라인 상업까지 지원하는 O2O(Online to Offline) 소비자 기반시설 플랫폼을 확장 가능한 NWP Property의 견고한 역량은 CRE의 물류와 지역 네트워크를 둘러싼 기관 경험은 물론, 현대적인 물류 플랫폼을 구축하는 Mr. Setiawan의 전문성으로 보완될 예정이다. 신규 벤처는 자카르타에 자사의 첫 번째 현대적인 사전 임대 주문형 창고를 확보했다. 이 창고는 올 하반기에 건설에 들어갈 예정이다.

NWP Property CEO 겸 사장 Timothy Daly는 "자사의 소비자 기반시설 에코시스템에 추가된 이 흥미진진한 플랫폼을 환영하며, CRE 및 Mr. Setiawan과 손을 잡게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다"고 말했다. 그는 "인도네시아의 창고 공간 공급은 중국과 일본 같은 업계 동료보다 뒤처진 상태"라며, "중국과 일본은 인도네시아보다 인구 1인당 창고 공간이 각각 10배 및 40배 더 많은 상황"이라고 설명했다. 이어 그는 "총체적인 옴니 상업 기반시설에 대한 수요를 촉진하는 지속적인 대세가 다음 10년으로 가는 경로의 속도를 높일 것"이라면서 "기존의 라스트 마일 시행 센터 플랫폼과 성장 중인 공동체 소매 플랫폼 외에, 신규 벤처에서도 최상의 시너지 효과를 보고 있다"라고 말했다.

CRE 사장 Tadahide Kameyama는 "Warburg Pincus, NWP Property 및 Mr. Setiawan과 전략적 파트너십을 체결하게 된 것을 기쁘게 생각한다"라며 "Warburg Pincus는 세계에서 가장 안정적이고 성공적인 기관 투자사 중 하나로서, 동남아시아에서 성공적인 부동산 사업을 지원한 입증된 기록을 보유하고 있다. 앞으로 인도네시아에서 자사의 사업을 확장하기 위해 NWP Property 및 Warburg Pincus와의 협력이 기대된다"라고 밝혔다.

신규 벤처 CEO Mr. Bonny Setiawan은 "인도네시아의 물류 부동산 시장에 대한 투자 논지는 의심의 여지가 없다"라며 "이는 전자상거래와 FMCG 사업을 포함해 증가하는 수요 기업을 지원할 고품질 물류 자산 개발의 큰 기회"라고 강조했다. 또한, 그는 "NWP의 기존 O2O 에코시스템과 노련한 경영팀을 통해 인도네시아 최대의 현대 유통 센터 네트워크를 개발하게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다"고 덧붙였다.

NWP Property 소개

NWP Property는 Warburg Pincus와 PT City Retail Developments Tbk(IDX: NIRO) 간의 합작투자사로 2015년에 설립됐다. NWP Property의 신경제 지원 소비자 기반시설 플랫폼은 라스트 마일 물류 시설과 유통센터를 통한 온라인 상업뿐만 아니라, 인도네시아 최대의 현대 공동체 기반 쇼핑몰로 구성된 독자적인 네트워크를 통한 오프라인 상업까지도 지원한다. 오늘날, NWP Property는 설립 이후 인도네시아 최대의 부동산 플랫폼 중 하나로 빠르게 성장했고, 6년 만에 사업적 입지를 세 배로 확장했다. 네 건에 불과했던 종자 프로젝트가 오늘에 이르러 50건 이상으로 성장했으며, 연면적은 100만㎡가 넘는다.

Warburg Pincus 소개

Warburg Pincus LLC는 세계 굴지의 성장 투자사다. Warburg Pincus는 미화 730억 달러가 넘는 자산을 관리한다. 235개사 이상으로 구성된 Warburg Pincus의 활발한 포트폴리오는 단계, 부문 및 지역별로 고도로 다각화됐다. 1966년에 설립된 Warburg Pincus는 20개의 사모펀드와 2개의 부동산 펀드를 조성했고, 이를 통해 40개국 이상에서 1,000개가 넘는 기업에 미화 1,000억 달러 이상을 투자했다.

Warburg Pincus는 2013년 동남아시아에 대한 투자를 시작했고, 이후 이 지역에 미화 30억 달러 이상 투자했다. Warburg Pincus는 인도네시아에서 투자사로서 견고한 실적을 달성했으며, GoTo, NWP Property, Online Pajak 및 KreditPintar (Advance Intelligence Group을 통해) 등 성공적인 기업을 다수 지원했다. 그뿐만 아니라, Warburg Pincus는 아시아 부동산 부문에서 가장 규모가 크고 활발한 투자사 중 하나다. 이 부문에서 Warburg Pincus 포트폴리오는 ESR, DNE, Princeton Digital Group 등을 포함한다.

CRE Inc 소개

CRE는 주로 물류 시설로 구성된 약 1,600개 부동산을 관리 및 운영하며, 일본 내 총면적은 약 600만㎡에 달한다. CRE는 물류 부동산을 전문으로 하는 가장 큰 국내 관리 기업 중 하나다. CRE는 물류 부동산 개발과 임차인 임대부터 완공 후 자산 관리와 부동산 관리까지 원스톱 토털 서비스를 제공한다. 현재 CRE는 일본에서 11개 물류 시설을 개발 중이며, 이들 면적을 합하면 총 510,000㎡에 달한다. 작년에 CRE는 ASEAN 국가 중 싱가포르, 태국 및 베트남에 이어 인도네시아에 진출했다.

Bonny Setiawan 소개

Bonny Setiawan은 가장 최근 인도네시아에 현대 물류 창고 개척 기업 PT Mega Manunggal Property Tbk (MMP)에서 CEO직을 역임한 인도네시아 기업가이자 현대 물류 전문가다. Bonny Setiawan은 부동산, 투자 및 금융 서비스 부문에서 20년 이상 경력을 구축했으며, UBS에서 전무로, 그리고 DanareksaSekuritas에서 선임 부사장직을 역임했다.

