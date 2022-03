가이드포인트, 한국에서 입지를 확대한다

대한민국 서울, 2022년 3월 21일 /PRNewswire/ -- 선도적인 글로벌 전문가 네트워크인 가이드포인트(Guidepoint)는 오늘 새로 확장한 서울 사무소를 개소하면서 한국 지사의 지속적인 성장을 지원할 것이라고 발표했다.

The new Guidepoint Seoul office will double the size of Guidepoint's presence in South Korea, enabling our teams to provide more of the rapid, high-touch service we're known for.