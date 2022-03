현대차 후원…‘바바라 크루거’ LACMA 개인전

현대자동차가 1970년대 시대를 풍미했던 바바라 크루거(Barbara Kruger)의 작품을 한 곳에서 전시(사진)한다. 현대자동차는 LA카운티미술관(LACMA)에서 ‘더 현대 프로젝트’의 여섯 번째 전시 ‘Barbara Kruger: Thinking of You . I Mean Me . I Mean You.’ 를 이달 20일(현지시각)부터 오는 7월 17일까지 개최한다고 밝혔다.

LACMA, 시카고 미술관, 미국 뉴욕 현대 미술관(MoMA)이 공동으로 기획한 이번 전시는 1970년대 말 미술계에 등단해 권력, 소비주의, 정체성, 젠더 등의 주제를 날카롭게 다뤄온 ‘바바라 크루거’의 작품 활동을 총망라한 전시다.

여성의 사회적 위치와 역할에 주목한 바바라 크루거의 대표작 ‘Untitled(Your body is a battleground)’를 디지털로 재해석한 작품을 비롯해 ▷작가의 초기작 ‘페이스트업(paste-up)’ 시리즈 ▷프린트된 비닐 벽지로 전시실을 가득 메운 대형 설치 작품 ▷사운드 작품 등 총 33점이 전시된다. 원호연 기자

