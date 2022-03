임영웅 '이제 나만 믿어요' 최애돌 셀럽 '잊을수 없는 명곡' 1위 기록

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]가수 임영웅의 '이제 나만 믿어요'가 셀럽 인기순위 서비스 '최애돌 셀럽'에서 진행한 '잊을 수 없는 명곡'을 뽑는 투표에서 1위에 올랐다.

'최애돌 셀럽'은 매주 새로운 주제로 팬들의 원픽(ONE-PICK)을 뽑는 '테마픽'에서 지난 2월 24일~3일 10일 후보로 등록된 21개의 명곡 중 매일 1명에게 투표, 순위를 가렸다.

총 116,268명이 참여한 테마픽 '잊을 수 없는 명곡' 조사에서 임영웅의 '이제 나만 믿어요'가 7만2177표를 받아 1위를 달성했다.

1위를 달성한 임영웅에게는 보상으로 '최애돌 셀럽' 어플 내 임영웅의 공식 뮤직비디오가 광고됐다. '이제 나만 믿어요'의 공식 뮤직비디오는 임영웅 채널에서 558만뷰를 그리고 원더케이 채널에서 207만뷰,뉴에라 채널에서 10만뷰를 기록중이다.

한편 임영웅은 최근 대형 산불로 힘든 시기를 겪는 이재민들을 돕기 위해 1억원을 사랑의열매에 기부 했다.임영웅은 “산불로 삶의 터전을 잃은 주민분들에게 조금이나마 힘이 됐으면 한다”고 전했다,그리고 영웅시대 팬들도 11일 아침 산불 피해민들을 돕기 위해 사랑의 열매를 통해 2억6천만원을 기부 했다.

또한 임영웅 팬클럽 임히어로서포터즈 1000만원 ,영웅시대 with Hero경기1.6.7.서경밴드 700만원,영웅시대 창원에서 500만원과 생수 100만원 ,영웅시대 With Hero 부산 남수해에서 500만원,영웅시대 With Hero 울산 울산따라따라에서 314만원,영웅시대 영心방에서 300만원,영웅시대 With Hero 광전방에서 한국백혈병환우회에 기부등이 이어지고 있다

wp@heraldcorp.com