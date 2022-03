Angel Yeast, 친환경적인 노력으로 저탄소 조치 강화

-- 전 세계적인 지속가능한 발전 도모

(이창, 중국 2022년 3월 14일 PRNewswire=연합뉴스) 글로벌 효모 및 효모 추출물 부문의 상장 기업인 Angel Yeast Co., Ltd[http://en.angelyeast.com/ ]("Angel Yeast" 또는 "회사", 600298.SH)가 중국 공업신식화부로부터 최근 국가 '녹색 공장(Green Factories)' 중 하나로 지정됐다. 이는 탄소중립 목표를 향한 회사의 친환경적인 노력을 인정받은 것이다. 또한, 이러한 인정은 Angel Yeast가 회사 사업의 탄소 발자국 감축을 위해 끊임없이 노력하는 자세를 보여주는 증거이자, 에너지 보존과 환경 보호를 향한 회사의 대단하고 장기적인 헌신을 보여주는 증거이기도 하다.



Angel Yeast recycles the organic matter in the yeast fermentation wastewater to produce fertilizer for crops, paving the way for building a circular supply chain.