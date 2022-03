세계 디지털 경제 리더들, 새로운 기회 논의하고자 항저우에 모여

-- 새로운 시리즈의 제1회 Global Digital Ecosystem Conference 2022, 이달 25일 개최

(항저우, 중국 2022년 3월 10일 PRNewswire=연합뉴스) 동종 최초의 회의이자 세계 최초로 열리는 'Global Digital Trade Expo(GDTE)'의 테마 포럼 중 하나인 Global Digital Ecosystem Conference 2022가 저장성 항저우에서 열린다. 이 행사는 견고한 디지털 에코시스템을 구축함으로써, 디지털 무역의 고품질 발전을 도모하는 것을 목표로 한다.



세계 디지털 에코시스템 회의

이 회의는 항저우시 인민정부와 저장성 상무부가 주최하고, 항저우시 상무국이 조직한다. 또한, 이 회의는 Informa plc와 Hangzhou Expo Group이 공동으로 마련하는 혁신 중심의 산업 행사다. "신기술, 신사업 포럼, 신모델(New Technology, New Business Forms and New Models)"이라는 주제로 진행되는 이 행사는 업계 에코시스템 공유와 사업 사례 분석 측면에서 국제적 기준을 충족하는 GDTE 관련 회의를 개최할 모델을 구축하는 데 있어 중요한 역할을 할 전망이다.

이 회의에는 중국과 다국적 인터넷 대기업의 수장들을 비롯해 디지털 경제의 세계적 리더들도 초청을 받았다. 이들은 회의에 참석해 미래 경향을 분석하는 한편, 지능적인 창고 관리, 블록체인, 인공 지능(AI) 및 클라우드 기반 서비스를 포함하는 디지털 무역과 관련된 다양한 핫토픽에 대한 독특한 통찰과 업계 경험을 공유할 예정이다. 그뿐만 아니라, 이번 행사에서는 산업 밀도와 업계에서 가장 인기 많은 인재를 유치하는 능력 측면에서 양쯔강 삼각주 지역에 위치한 전자상거래 클러스터, AI 기업 및 핀테크 기업이 지닌 이점을 고려해, 디지털 무역에 종사하는 기업의 기술 전문가와 프로젝트 리더들도 초청할 계획이다. 이들은 디지털 무역 기술과 더불어 미래에 디지털 무역 기술을 적용하는 방식을 논의하는 데 집중할 예정이다.

중국에서 유일하게 디지털 무역을 주제로 하는 국가 전문 박람회인 제1회 GDTE는 이달 23~27일에 항저우에서 개최된다. 이 행사는 국제적이고 전문적이며 시나리오 기반의 디지털 서비스에 초점을 맞추고, 세계 무역 규정을 제정하며, 디지털 경제 성과의 전시에 참여할 유명 박람회가 되는 것을 지향한다.

디지털 무역 에코시스템을 중심으로 하는 전문 GDTE 포럼인 이번 회의에는 산업망 전반에 걸쳐 디지털 무역, 디지털 경제 및 인터넷 기술에 종사하는 기업 대표뿐만 아니라, 이들 분야에서 가장 우수한 실무자도 참가할 예정이다. 이 회의는 전 세계 디지털 에코시스템 간에 심층적인 교류와 협력을 공동으로 탐색하는 한편, 여러 부문 간의 교류와 협력을 촉진함으로써 중국 디지털 에코시스템의 건강한 발전과 번영을 도모하는 것을 목표로 한다.

현재 방문자 사전 등록을 받고 있다. 관심 있는 이들은 회의에 참석해 디지털 경제의 성장 경로뿐만 아니라 디지털 시대의 새로운 기회에 대해 논의할 수 있다.

방문자 사전 등록 링크:

https://live.gdte.org.cn/en-US/eventShows?cateid=427350490452828160&track=18M5OVLE

문의:

Ms. Men

전화: +86-18683692966

이메일: grace.men@informa.com

Ms. Zhu

전화: +86-13858199068

이메일: 121245504@qq.com