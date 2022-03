(바오딩, 중국 2022년 3월 10일 PRNewswire=연합뉴스) 최근에 발표된 GWM 2021 판매 보고서에 따르면, GWM TANK300이 중국 내 거친 오프로드 시장에서 50% 이상을 차지하며 높은 시장 점유율을 기록했다고 한다.



거친 오프로드 시장의 새로운 경쟁 차량 GWM TANK300 출시

TANK 브랜드에서 출시된 지능적인 럭셔리 오프로드 SUV인 GWM TANK300은 '세계적으로 유행하는 오프로드 브랜드'를 만들겠다는 TANK 브랜드의 특성을 전달하고, 오프로드 SUV 시장에서 새로운 범주를 구축했다. TANK 브랜드는 2021년 GWM이 출시한 다섯 번째 주요 브랜드로, 새로운 SUV 개발 경향을 견인하고 있다.

GWM TANK300은 강력한 출력 조합, 우수한 오프로드 역량 및 지능적인 제어 시스템과 같은 세 가지 핵심 이점을 자랑한다.

강력한 출력 조합은 이 신모델의 핵심 특징 중 하나다. GWM TANK300에는 2.0T 직접 분사 슈퍼차지 휘발유 엔진이 장착됐다. 출력과 토크 간의 완벽한 결합으로, GWM TANK300은 100% 부하를 받는 상황에서도 강력한 성능을 유지한다. 또한, 8AT 변속기가 적용돼 고속 상황에서도 부드러운 주행이 가능할 뿐만 아니라, 높은 연료 효율성까지도 보장한다.

또한, 신모델 GWM TANK300은 우수한 오프로드 역량 이점도 있다. 특히 강력한 '크롤 모드'를 이용한 교차 차축은 가파른 경사로를 오를 때에도 부드럽게 달리고, 신속하게 제동을 걸 수 있다. 이 기계의 강력한 지원 덕분에, GWM TANK300은 사막, 도로의 물웅덩이, 계단 및 가파른 경사지 같은 힘들고 복잡한 도로 여건을 쉽게 통과할 수 있다.

GWM TANK300의 또 다른 강력한 기능은 지능적인 기술이다. 360 영상 시스템은 다양한 관점에 따라 전환하며, 이를 통해 주변 현장을 신속하게 촬영한다. 사용자가 악천후에서 운전할 때도 'Surround View Monitor'가 LCD 화면으로 선명한 이미지를 보여준다. 흥미롭게도, 운전자는 음성 제어로 몇 가지 기능을 작동시킬 수 있어 안전도 보장된다.

작년 GWM TANK300은 'Best Users' Popularity Award of the Year'와 'Most Anticipated SUV of the Year'를 수상했고, 우수한 성능으로 인해 폭넓은 인정을 받았다. 한편, GWM TANK300은 중국 시장에서 큰 찬사를 받기도 했다. 자동차 매체 PCAUTO는 "GWM TANK300의 우수한 오프로드 성능은 오프로드 차량으로서 GWM TANK300이 가진 부가가치를 강조하는 것"이라고 평가했다.

GWM TANK300은 조만간 사우디아라비아와 호주 시장에서도 출시될 예정이다. GWM TANK300은 전 세계의 거친 오프로드 SUV 시장에서 돌파구를 마련하고, 새로운 스타 모델이 될 것으로 기대된다.

또한, GWM TANK500이 중국 시장에서 곧 출시된다. GWM TANK500은 SUV 부문의 또 다른 대표적인 신모델이 될 전망이다.