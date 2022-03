Xinhua Silk Road - 800대의 Ankai 천연가스 버스, 멕시코에 수출

(베이징 2022년 3월 10일 PRNewswire=연합뉴스) 지난 화요일, 중국 동부 안후이성의 주요 자동차 제조업체 Anhui Ankai Automobile Co., Ltd.가 천연가스 버스 800대의 멕시코 수출 기념행사를 개최했다.



3월 8일 사진: 중국 동부 안후이성에서 열린 Ankai 천연가스 버스 800대 멕시코 수출 기념행사 장면

이번에 수출된 천연가스 버스는 멕시코에서 세 번째로 큰 도시인 몬테레이에서 운행될 예정이다. 이는 중국 버스가 세계 시장에 진출한 이정표를 세운 것일 뿐만 아니라, 중국과 멕시코 간의 협력 관계 강화에도 기여할 전망이다.

Anhui Ankai Automobile Co., Ltd.는 멕시코의 시장 수요를 고려해 몬테레이 버스 회사의 특별한 요구에 따라 수십 가지의 맞춤형 기능을 추가했다. 추가로, 몬테레이에 수출되는 버스에는 온보드 와이파이와 지능적인 모니터링 시스템 같은 지능적인 구성도 장착됐다.



3월 8일 사진: 멕시코로 수출되는 800대의 Ankai 천연가스 버스

Ankai는 수출 주문을 성공적으로 이행하고자 안정적인 코로나19 감염증 예방 및 관리를 전제로 고품질 및 효율적인 버스 생산을 보장하고자 많은 노력을 기울였다.

이번에 800대의 천연가스 버스를 수출한 Ankai는 멕시코에 가장 많은 차량을 수출한 중국 버스 브랜드가 될 전망이다. Ankai는 2017년에 멕시코 시장에 진출한 이후, 안정적이고 신뢰성 높은 생산 가동과 판매 후 서비스 보장 원칙을 준수함으로써, 멕시코에서 호평을 받고 있다.

Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. 그룹 산하의 전문적인 버스 및 자동차 부품 제조사인 Anhui Ankai Automobile Co., Ltd.는 전 세계적으로 약 100개에 달하는 국가와 지역에 제품을 수출한다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/326789.html