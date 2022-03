OGCI 회원사, 2030년까지 메탄 배출량 제로 목표 세워

- 석유·가스 사업에서 발생하는 메탄 배출량 감축 지향

휴스턴, 2022년 3월 9일 8일, 석유·가스 기후 이니셔티브(Oil and Gas Climate Initiative, OGCI)가 메탄 배출량 제로 목표 이니셔티브(Aiming for Zero Methane Emissions Initiative)를 시작했다. 이 이니셔티브는 업계가 이미 진지하게 안전성을 다루는 만큼, 석유·가스에서 발생하는 메탄 배출량을 다루는 총체적인 접근법을 촉구한다. 업계는 메탄 배출량 제로를 목표로 세우고, 이를 달성하는 데 필요한 일에 매진해야 한다.

업스트림 석유·가스 산업에서 메탄 배출량을 없애는 것은 기후 변화의 완화를 도모하고, 파리 협약 목표를 진전시키는 데 일조할 최고의 단기적 기회 중 하나다.

이 이니셔티브는 이미 Aramco, bp, Chevron, CNPC, Eni, Equinor, ExxonMobil, Occidental, Petrobras, Repsol, Shell 및 TotalEnergies CEO들이 지지하고 있다. OGCI는 모든 석유·가스 업체가 이 접근법에 합류하도록 장려한다.

메탄 배출량 제로를 목표로 하는 이니셔티브에 서명한 업체들은 다음과 같은 약속을 바탕으로 업계에서 사실상 모든 메탄 배출량을 방지해야 한다고 믿고 있다.

2030년까지 서명 업체들이 운영하는 석유·가스 자산에서 발생하는 메탄 배출량을 거의 제로(0)로 만들기 위해 노력하고, 파트너들도 비슷한 결과를 달성할 수 있도록 장려한다. 메탄 분출과 연소를 방지하기 위해 모든 합리적인 조치를 마련하고, 발견된 누출을 수복하는 한편, 사람에 대한 안전성과 운영 무결성을 보존한다. 서명 업체들은 메탄 배출량을 매년 투명하게 보고한다. 기술의 진화에 따라, 더욱 다양한 모니터링 및 측정 기술로 메탄 배출량 추정치를 보완하고, 메탄 배출을 방지하기 위한 새로운 솔루션을 도입한다. 측정, 보고 및 확인(Measurement, Reporting and Verification, MRV) 기제의 지속적인 개선을 수용한다. 메탄 배출량을 억제하기 위한 건전한 규정 시행을 지지하고, 정부가 기후 전략에 메탄 배출량 감소 목표를 포함하도록 장려한다.

이 리더십 이니셔티브는 메탄 감축 원칙(Methane Guiding Principles), 석유·가스 메탄 파트너십 2.0(Oil and Gas Methane Partnership 2.0), Global Methane Alliance 등 여러 이해관계자가 참여하는 중요한 이니셔티브를 보완한다.

OGCI는 이미 메탄 배출량을 줄이기 위해 행동하고 있다. OGCI는 목표 수립, 기술 개발 및 전개, 의식 고양, 관행 개선 등을 위해 여러 이해관계자가 참여하는 이니셔티브에 합류했다. OGCI 회원사는 2017년부터 전체적으로 메탄에 대한 진전사항을 보고하고 있으며, 지난 5년간 절대적인 메탄 배출 총량을 30% 이상 감축시켰다.

OGCI는 2025년까지 메탄 밀도를 0.20%보다 훨씬 낮은 수준으로 낮춘다는 목표로 여전히 전념하고 있다. 이 새로운 이니셔티브와 2021년 9월에 발표된 새로운 전략을 처리하기 위해 2025년 이후의 공유 목표를 검토할 예정이다.

OGCI 회장 Bob Dudley는 "업스트림 석유·가스 산업에서 메탄 배출을 없애는 것은 기후 변화의 완화를 도모하고, 파리 협약 목표를 진전시키는 데 일조할 최고의 단기적 기회 중 하나"라며 "이제 더 나아가야 할 때이며, 석유 가스 산업이 이 노력을 주도해야 한다"고 강조했다.

OGCI 집행위원회 위원장 Bjorn Otto Sverdrup은 "이 리더십 이니셔티브를 통해 업계가 이미 진지하게 안전성을 다루는 만큼, 석유·가스 부문에서 발생하는 메탄 배출량을 다루는 총체적인 접근법을 촉구한다"라며, "메탄 배출량 제로를 목표로 세우고, 이를 달성하는 데 필요한 일에 매진할 계획"이라고 말했다. 또한, 모든 석유·가스 업체들이 이 접근법에 합류하도록 장려하고 있다"고 설명했다.

석유·가스 기후 이니셔티브 소개

석유·가스 기후 이니셔티브(Oil and Gas Climate Initiative, OGCI)는 2014년에 설립됐으며, 오늘날 전 세계 석유·가스 생산량의 약 30%를 차지하는 12개 석유·가스 대기업 회원사로 구성된다.

OGCI의 중요한 사명은 세계적인 에너지 수요를 계속 충족하면서 집단적인 자원을 활용해 석유·가스 산업 운영과 제품 이용에서 발생하는 온실가스 배출량을 줄이는 조치를 가속화하는 것이다.

모든 OGCI 회원사는 파리 협약에서 정한 기간 이내에 자사의 관리 하에 있는 사업에서 넷제로를 달성하고, 그 영향력을 이용해 비운영 자산에서도 넷제로를 달성하는 것을 지향한다. OGCI 회원사는 실천 지향적인 자세를 유지하고, 투명하게 보고하며, 넷제로를 향한 진전사항에 따라 컨소시엄의 목표를 갱신할 것을 공약했다.