尹 ‘나는 페미니스트’ 발언 공방…국힘 “원본에 없다”에 WP, 답변 공개

[헤럴드경제=최은지 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 세계 여성의날을 맞은 8일 공교롭게도 ‘페미니스트’ 발언으로 미국 워싱턴포스트(WP)와 공방을 벌이고 있다. 국민의힘 선거대책본부는 8일 윤 후보가 해당 매체와의 인터뷰에서 “나는 스스로를 페미니스트라고 생각한다”고 답변한 적 없다고 주장했고, 이에 WP는 윤 후보의 답변을 그대로 공개하며 반박했다.

국민의힘 선대본부 공보단은 8일 “어제(7일) 보도된 워싱턴포스트(WP) 기사는 선대본부가 WP 측에 서면 답변하는 과정에서 행정상 실수로 전달된 축약본에 근거해 작성됐다”며 “이에 서면답변 원문을 제공해드리니, 보도에 참고하시기 바란다”고 밝혔다.

선대본부가 언급한 WP 기사는 ‘한국의 차기 대통령이 될 사람들’(The men who would be South Korea’s next president)이라는 제목의 이재명 더불어민주당 대선후보와 윤석열 국민의힘 대선후보의 서면 인터뷰다.

문제의 발언은 윤 후보의 양성평등 질문에 대한 답변이다. WP 기사에 따르면 윤 후보는 “당신은 페미니스트인가”라는 질문에 “저는 페미니즘을 해석하는 다양한 방법이 있다고 생각한다”(I think there are many different ways to interpret feminism)고 밝혔다.

윤 후보는 이어 "페미니즘은 성차별과 불평등이 현실이고 그것을 바로잡기 위한 운동이라는 것을 인식하는 휴머니즘의 한 형태"(Feminism is a form of humanism, recognizing that gender discrimination and inequality is a reality and it is a movement to correct that) 라며 “그런 점에서 나는 나를 페미니스트라고 생각한다(In that sense, I consider myself a feminist)”라고 말했다.

국민의힘은 해당 보도가 선대본부가 전달한 ‘축약본’으로 기사가 작성됐다면서 ‘답변 원문’ 문서를 공개했다.

선대본부가 공개한 해당 문서에서 윤 후보는 “저는 남성과 여성을 이분법적으로 구분하는 관점이 아니라 개인이 처한 문제를 개인의 입장에서 바라보고 해결하고자 한다”며 “성별을 기준으로 한 구분은 필연적으로 약자에게 사각지대를 만들고, 오히려 해결을 더욱 어렵게 만들기 때문”이라고 밝혔다.

이어 “따라서 저는 남성과 여성을 집합적으로 구분하지 않고 개개인의 문제 해결이라는 관점에서 국정을 운영하겠다”며 “저는 TV토론회에서 ‘페미니즘은 휴머니즘의 하나로서, 여성의 성차별과 불평등을 현실로 인정하고 불평등과 차별을 시정해나가려는 운동을 말하는 것’이라고 했다”고 말했다.

국민의힘의 설명을 종합하면 WP에 ‘답변 원문’이 보내졌어야 하는데 ‘행정상의 실수’로 ‘축약문’이 보내졌고, ‘답변 원문’에는 없는 “나는 나를 페미니스트라고 생각한다”는 발언이 ’축약문‘에 들어가면서 WP 인터뷰에 해당 발언이 보도됐다는 주장이다.

그러자 해당 인터뷰 기사를 작성한 WP 기자는 트위터에 선대본부측에서 받은 답변문을 공개했다. WP측은 국민의힘이 공개한 ‘답변 원문’ 문서를 받은 적이 없다는 입장이다. 국민의힘이 ‘축약본’이라고 언급한 문서가 WP가 받은 서면 답변으로, ‘답변 원문’이라는 것이 존재하지 않기 때문에 보도에 문제가 없다는 것이다.

WP가 공개한 해당 문서에서 윤 후보는 “페미니즘을 해석하는 방식은 다양하다고 생각한다”며 “저는 토론회에서 ‘페미니즘은 휴머니즘의 하나로서, 성차별과 불평등을 현실로 인정하고 불평등과 차별을 시정해나가려는 운동을 말하는 것’이라 생각을 밝혔으며, 그러한 차원에서 페미니스트라고 생각한다”고 말했다.

워싱턴포스트 기자가 트위터에 올린 국민의힘 답변지.

