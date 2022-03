LG 에너지 솔루션, CAMX 파워에서 리튬 이온 배터리용 GEMX® 고급 음극 재료 플랫폼에 대한 라이선스 획득하다

매사추세츠주 렉싱턴, 2022년 3월 7일 /PRNewswire/ -- LG 에너지 솔루션(이하 'LGES', KRX: 373220) 및 CAMX 파워(CAMX Power LLC, 이하 'CAMX')는 LGES가 특히 전기차(EV)의 리튬 이온 배터리용 니켈 기반 고에너지 고전력 음극 재료의 GEMX® 플랫폼과 관련하여 CAMX 지적재산하에서 라이선스를 획득했다고 발표했다.

GEMX 플랫폼은 미국, EU, 한국, 일본, 중국을 포함하여 전 세계적으로 주요 특허를 부여한 CAMX의 근본적인 발명을 기반으로 한다. 이 GEMX 발명은 분자 공학을 통해 음극 입자의 중요한 위치에 코발트 및 알루미늄 등을 배치하여 더 적은 코발트를 사용하면서도 고순도 니켈 소재의 모든 등급에서 더 높은 안정성, 더 높은 성능 및 저렴한 비용을 제공한다. GEMX는 전기차용 리튬 이온 배터리에서 현재 사용하고 있고 향후 10년 내 사용할 것으로 예상하는 고순도 니켈 화학 물질인 NMC, NCA, NMCA 및 LNO를 강화하여 광범위한 종류의 캐소드 재료를 구현한다. 이 제품의 파생 제품은 gNMC™, gNMCA™, gNCA™ 및 gLNO™로 브랜드되었다.

CAMX의 창립자/회장인 사힌(Sahin) 박사는 "LG 화학에서 최근 분사한 LG 에너지 솔루션은 전 세계 리튬 이온 배터리의 주요 공급업체 중 한 곳입니다. CAMX는 현재 독립적인 최고의 셀 및 배터리 혁신 공급업체인 LGES가 GEMX 플랫폼, 특히 gNMCA 파생 제품을 전기차 공급에 특별히 제공하는 음극재 선택에 추가했다는 점에 대해 영광으로 생각합니다."라고 전했다. 이어 "CAMX는 자체 생산을 시도하는 대신 LGES와 같이 저명하고 탄탄한 기업들과 협력함으로써, 발명품은 사회의 이익을 위해 더욱 빠르고 광범위하게 시장에 진출할 수 있고, 특히 환경적으로 유익하게 연결되고 자각 능력이 뛰어난 전기차가 운송 수단 시장을 지배하고 수조 달러 규모의 산업이 될 가능성이 높아집니다. 의심할 여지 없이 LGES는 이 분야에서 중요한 혁신 기업 중 한 곳으로, GEMX를 다른 음극에 결합하면 전기차를 보다 효과적이고 저렴하게 제조하며 소비자와 환경의 이점을 위해 훨씬 더 긴 범위를 보유하는 데 도움이 될 것입니다."라고 덧붙였다.

LG 에너지 솔루션 소개

LG 에너지 솔루션(KRX: 373220)은 전기차(EV), 모빌리티 및 IT 애플리케이션, 에너지 저장 시스템(ESS)용 고급 리튬 이온 배터리를 제공하는 세계적인 선도 업체입니다. 30년 동안 첨단 배터리 기술을 쌓아온 이 회사는 지속 가능한 삶을 실현하기 위해 빠르게 성장하고 있습니다. 미국, 유럽, 아시아 및 호주를 아우르는 강력한 글로벌 네트워크를 보유하고 있는 LG 에너지 솔루션은 미래의 에너지를 한 걸음 더 가까이 가져올 혁신적인 기술을 개발하는 데 그 어느 때보다 많은 노력을 기울이고 있습니다. "더 나은 미래를 향해 나아간다(We CHARGE toward a better future)."는 ESG 비전에 따라 LG 에너지 솔루션은 환경의 우선순위를 정하고, 사회적 책임을 이행하며, 지속 가능한 미래를 형성하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 보다 자세한 내용은 https://www.lgensol.com에서 확인할 수 있습니다.

CAMX 파워 소개

매사추세츠주 보스턴 인근에 본사를 두고 있는 CAMX 파워(CAMX Power LLC)는 미국에서 가장 큰 독립형 리튬 이온 배터리 소재 및 디자인 기업 중 한 곳입니다.

당사는 위험을 제거하고 IP를 보호하며 확장하거나 확장할 준비가 되도록 초기 단계 기술을 성숙시킨 다음, 심층적인 기술 이전을 통해 확장하고 제조하며 판매하도록 대형 제조업체 파트너에 라이선스를 부여하여 사회 및 환경 개선에 더 좋은 영향을 신속하게 미칠 수 있도록 합니다.

GEMX와 이전 제품인 CAM-7®은 거의 2억 달러의 투자를 통해 20년간의 개발의 정점을 이루고 있습니다. CAM-7은 2016년 BASF의 라이선스를 획득했습니다. 2020년, GEMX는 삼성의 라이선스를 획득해 현재 널리 시행되고 있습니다. 플랫폼인 GEMX는 모든 니켈 기반 음극을 개선하여 주요 전지 및 재료 제조업체가 제공하는 emobility™ 및 eportability™ 에너지 저장 제품을 상당 수준으로 향상합니다.

CAMX는 개발 목적의 캐소드 생산 파일럿 플랜트인 리튬 이온 배터리 재료 합성 시설을 운영하며, 설계 목적의 고급 셀 제조 시설입니다.

더 자세한 정보는 www.camxpower.com에서 확인하실 수 있습니다.

케난 E 사힌 박사 소개

CAMX의 창립자/회장인 케난 E 사힌(Kenan E. Sahin) 박사는 또한 2014년에 CAMX에서 TIAX LLC를 분리시킨 창립자/회장입니다. 그 전엔 케난 시스템스(Kenan Systems)를 설립하여 전자통신 청구 플랫폼으로서의 Arbor/BP 주요 제품을 통해 6개국에서 1,000명 직원을 보유한 회사로 성장시킨 바 있습니다. 1999년, 그는 케난 시스템스를 루센트/벨 랩스(Lucent/Bell Labs)에 매각하고 벨 랩스에서 기술 분야 부사장을 역임했다가 2001년 보스턴으로 돌아와 TIAX를 설립했습니다. 루센트는 Arbor/BP를 Kenan/BP로 이름을 바꾸고 결국 판매했습니다. 해당 플랫폼(원래 AI 및 빅 데이터 기반)은 현재 전 세계에서 10억 명 이상의 통신 가입자를 처리하고 있으며, 이는 현재까지 가장 큰 규모입니다.

사힌 박사는 자신의 자금으로 세 회사를 모두 설립하여 성장시켰고, 케난 시스템스는 천 달러의 자금으로 설립했습니다. MIT 이사회(MIT Board)의 종신회원을 비롯한 비영리 이사회에서만 활동하고 있으며, 아르곤 국립 연구소 위원회(Argonne National Laboratories)에서도 활동한 바 있습니다. 또한 보스턴 심포니 오케스트라(Boston Symphony Orchestra)와 같은 다수의 비영리 단체에서 계속 활동하고 있습니다. 사힌 박사의 기술적 발명품, 특허 및 공헌은 광범위합니다. 애머스트에 MIT, 하버드, 매사추세츠대학교에서 학사 학위를 받았으며, 의회에서 인정한 엘리스 아일랜드 메달(Ellis Island Medal)을 포함하여 수많은 상을 받았습니다.

