TECH4ALL DigiTruck 프로젝트, GSMA GLOMO Award 수상

-- 유엔 지속가능발전목표 부문 우수 모바일 기여(Outstanding Mobile Contribution to the UN SDGs)

(바르셀로나, 스페인 2022년 3월 7일 PRNewswire=연합뉴스) Safaricom, Close the Gap 및 화웨이가 진행한 TECH4ALL DigiTruck 프로젝트가 MWC22 바르셀로나에서 Global Mobile (GLOMO) Award의 유엔 지속가능발전목표 부문 우수 모바일 기여(Outstanding Mobile Contribution to the UN SDGs) 부문에서 수상했다.



Safaricom, Close the Gap 및 화웨이, GSMA GLOMO Award의 유엔 지속가능발전목표 부문 우수 모바일 기여 부문에서 수상

케냐 통신사인 Safaricom, 케냐 정보통신부, Computer for Schools Kenya, GSMA 및 국제 NGO Close the Gap과의 협력으로 시작된 DigiTruck 프로젝트는 화웨이의 디지털 포용 이니셔티브 TECH4ALL의 교육 영역인 Tech4Education에서 진행하는 프로젝트다. TECH4ALL은 SDG에 의거해 교육, 환경, 보건 및 개발 영역에서 기술, 애플리케이션 및 기술을 개발함으로써, 디지털 세계에서 누구도 소외되지 않도록 하는 것을 목표로 한다.

DigiTruck 프로젝트는 2019년 케냐의 오지 및 시골 지역사회의 디지털 포용을 촉진하기 위해 시작됐다. 중고 선적 컨테이너를 개조해 만든 DigiTruck은 디지털 기술이 부족한 개인 및 커뮤니티를 위해 디지털 기술 교육을 제공하는 이동식 교실이다. 여기에는 20대의 워크스테이션을 수용할 수 있으며, 컴퓨터, 태블릿, 스마트폰을 비롯해 화웨이의 고정 무선 액세스(Fixed Wireless Access) 솔루션을 통한 인터넷 연결 환경을 갖추고 있다. 나아가 완전히 태양열로 작동되므로, 전력 공급이 부족한 지역사회도 혜택을 받을 수 있다.

프로젝트가 시작된 이후, 케냐의 19개 카운티에서 2,300명이 넘는 학생들이 8만 시간 이상의 교육을 받았다. 40시간으로 구성된 각 강좌는 스마트폰, 인터넷, 이메일 및 사무용 소프트웨어 사용법을 포함한 기본적인 디지털 활용 기술을 다룬다. 이 교육은 전자 폐기물 관리에 관한 지침을 제공할 뿐만 아니라, 업무 문서의 작성, 온라인 구직, 온라인 사업 시작 등의 필수적인 소프트 기술(협력, 대인관계 등의 기술)도 다룬다.



케냐의 DigiTruck 교육생

Safaricom CEO Peter Ndegwa는 "우리는 연결성, 혁신적인 솔루션 및 디지털 기술을 제공해 고객에게 디지털 세계에서의 역량을 부여함으로써 유엔 SDG에 기여하고 있다"라며, "이번 수상은 고객을 디지털로 연결하는 데 있어 화웨이 및 기타 파트너와 함께한 노력을 인정해준 것"이라고 말했다.

이 프로그램은 모두를 위해 포용적이고 평등한 양질의 교육을 보장하고 평생학습 기회를 증진하도록 하는 SDG4에 크게 기여한다. 또한, DigiTruck과 같은 이니셔티브는 빈곤 퇴치와 성평등을 포함한 다른 SDG의 달성에도 도움이 될 수 있다. 디지털 기술 향상은 구직자의 고용 전망을 개선하는 한편, 온라인 비즈니스 모델을 통해 저소득 지역사회에 힘을 실어주는 데 있어 필수적이다. 대부분의 프로그램은 남녀 교육생의 동등한 비율을 목표로 하지만, 디지털 기술 부족에서 더 취약한 경향이 있는 소녀와 여성을 위한 강좌도 제공된다. 2021년에 DigiTruck은 Women in Technology Huawei와 협력해 Garbatulla라는 외딴 마을에서 55명의 여성을 대상으로 교육을 진행했다.

이 교육은 많은 교육생에게 디지털 기술에 대한 최초의 경험이었으며, 이를 통해 이전에는 아예 인식하지 못했거나 또는 도달할 수 없는 것처럼 보였던 기회를 발굴하는 단초를 제공했다.

Close the Gap의 설립자이자 CEO인 Olivier Vanden은 "Close the Gap이 화웨이와 함께 개발한 DigiTruck 프로그램은 도전을 기회로 만들기 위해 더 멀리 나아가고 있다"면서 "오지 또는 오프그리드(네트워크가 갖춰지지 않은) 지역의 완전 디지털화를 통해 젊은이들이 더 많은 포용성과 자립심을 생성할 수 있도록 지원하고, 지역사회에도 힘을 실어 줄 것"이라고 말했다.

DigiTruck은 케냐 외에도 디지털 기술 향상 및 디지털 격차 해소를 지원하기 위해 전 세계 많은 국가에서 시행되고 있다.

화웨이는 유엔 지속가능발전목표 부문 우수 모바일 기여(Outstanding Contribution to UN SDGs) 부문에서 GLOMO로부터 2년 연속으로 상을 받았다. 2021년에 화웨이와 Rainforest Connection은 네트워크 음향 기술을 사용해 불법 벌목과 밀렵 등의 위협으로부터 멸종 위기종과 생태계를 보호하는 TECH4ALL Nature Guardian 프로젝트로 상을 받은 바 있다.

GSMA가 주최하는 GLOMO Award는 디지털 우선 세계에서 사람, 지역사회 및 기업이 상호 작용하고 진화하는 방식에 변화를 가져온 조직의 혁신적이고 탁월한 공헌을 인정해 수여되는 상이다. 매년 GLOMO Award는 MWC 바르셀로나에서 수여된다.

MWC22는 2월 28일부터 3월 3일까지 스페인 바르셀로나에서 진행됐다. 화웨이는 Fira Gran Via Hall 1의 1H50 부스에서 제품 및 솔루션을 선보였다. 화웨이는 글로벌 통신사, 업계 전문가 및 오피니언 리더와 함께 업계 동향, GUIDE to the Future, 친환경 개발 등의 주제를 파고들어 디지털 네트워크의 미래를 구상한다. 자세한 내용은 웹사이트 https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2022를 참조한다.