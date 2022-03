블랙핑크, ‘아이스크림’도 4억 스트리밍…스포티파이에서만 네 번째

블랙핑크 [YG엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 블랙핑크(BLACKPINK)가 팝스타 셀레나 고메즈와 함께 부른 곡이 꾸준한 사랑을 받으며, 또 한 반 유의미한 기록을 세웠다.

YG엔터테인먼트는 “블랙핑크의 ‘아이스크림(Ice Cream)’이 스포티파이에서 4억 스트리밍을 돌파했다”고 5일 밝혔다.

YG에 따르면 블랙핑크가 스포티파이에서 그간 4억 스트리밍을 달성한 곡은 ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’, ‘하우 유 라이크 댓(How You Like That)’, ‘뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)’ 등이다. 이번이 통산 네 번째다.

‘아이스크림’은 노래 공개 전부터 블랙핑크와 셀레나 고메즈의 만남으로 화제가 됐다. 특히 이 곡은 그간 블랙핑크가 보여준 카리스마 있고 주체적인 모습과 달리 귀엽고 상큼한 콘셉트, 심플한 리듬과 경쾌한 사운드로 화제가 됐다. 발매 직후엔 아이튠즈 월드와이드 송 차트 1위를 차지했으며, 미국 빌보드 핫100 차트 13위를 기록하며 K팝 걸그룹 최고 순위를 경신했다. 떠 8주 연속 빌보드 핫100 차트인에 성공했다.

‘아이스크림’은 지금도 스포티파이 스트리밍 수는 물론, 유튜브 뮤직비디오 조회수도 7억뷰를 돌파하며 여전한 기세를 이어가고 있다.

shee@heraldcorp.com