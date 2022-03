박승원 광명시장의 기후대응 왜 독특할까?

사회적 경제로 실천하는 지역탄소중립 이행 정책토론회

[헤럴드경제(광명)=박정규 기자]광명시(시장 박승원)는 지난 달 22일 여의도 켄싱턴 호텔에서 산업통상자원부 주관 지역에너지센터 협의회 준비위 발족식에 지방정부 대표로 참석해 시민이 주도하는 에너지 전환 활동과 시민과 함께하는 기후위기 대응 노력 등 지역에너지센터 우수사례 발표로 많은 참석자들의 호응을 받았다.

시는 작년에도 P4G(Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030)와 지역 탄소중립 이행 정책토론회, 탄소중립 국제웨비나 등에서 광명시의 에너지 정책 우수사례를 발표해 탄소중립 선도 도시로서의 면모를 널리 알리고 있다.

이러한 광명시의 기후위기 극복과 탄소중립 실현을 위한 다양한 사업은 작년 12월 환경부가 주관한 ‘2021 친환경 기술진흥 및 소비촉진 유공’ 탄소중립생활실천 부문 대통령 표창 수상 등 성과와 창원시, 금천구 등 20여 개의 지자체, 기관 등의 벤치마킹을 위한 방문으로 이어지고 있다. 전국에서 광명시의 기후위기 대응 정책을 주목하고 있는 것이다. 광명시의 기후위기 대응 정책이 주목받는 이유를 자세히 짚어본다.

▶ 기후위기 대응 위한 탄탄한 기반 조성-민관협치로 시작=광명시 기후위기 대응은 민관협치에서 시작됐다. 광명시는 2017년 에너지시민기획단 49명과 함께 광명 지역에너지 계획을 만들고, 민선 7기 출범 첫해인 2018년에 전국 최초로 기후 에너지 전담부서인 기후에너지과를 신설했다. 아무도 가지 않았던 길에 첫발을 내딛은 것이다.또한 시민참여 에너지 전환 및 시민협력 기후에너지 사업 등 효율적인 사업 추진을 위한 중간 지원 조직인 기후에너지센터를 역시 1년간의 전문가 집단과의 숙의 끝에 2020년에 출범시켰다. 민간단체의 기후변화 대응 활동 촉진 등을 담은 ‘광명시 기후위기 대응 조례’와 2050 탄소중립 이행을 위한 ‘광명시 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 조례’ 제정 등 제도적 뒷받침도 이어져 기후위기 대응을 위한 탄탄한 기반을 조성했다.

▶ 기후 위기 대응을 위한 시민 행동 여건 조성=기후 문제를 해결하기 위해서는 정부나 기업 등 특정 주체의 노력만으로는 어렵다. 시민들과 공감대를 형성하고 함께 실천하는 것이 무엇보다 중요하다. 시민들의 기후위기에 대한 인식의 전환과 역량을 키워나가는 것이 필요하다. 광명시는 기후문제에 대하여 ▷찾아가는 기후교육 ▷넷제로에너지카페 ▷10·10·10 소등 캠페인 ▷광명 자치대학 기후에너지학과 운영 등을 통해 시민의 의식 전환과 역량을 키우기 위한 노력을 꾸준히 이어오고 있다. 찾아가는 시민교육은 시민들이 원하면 시간과 장소를 가리지 않고 기후강사를 파견해 기후 관련 교육을 진행하는 것으로 특히 광명교육지원청과 협의를 통해 모든 학교에 기후교육을 실시하고 있다. 코로나19의 상황에서도 작년 8000 명 이상을 대상으로 기후교육을 진행했다. 넷제로에너지카페는 일반 시민이 쉽게 접근할 수 있는 마을 곳곳의 카페를 활용해 시민에게 기후변화의 심각성을 알리고 저탄소 생활 실천을 이끌어 내는 공간이다. 현재 17개소가 운영 중이며 이곳이 시민들의 기후활동의 마을 거점이 되고 있다. 광명시만의 특화사업인 10·10·10 소등 캠페인은 매월 10일 밤 10시에 10분간 불을 끄고 기후문제에 대하여 고민을 하는 운동으로 광명시 92개 아파트 단지 중 30여 개의 단지가 참여하고 있으며, 시민들이 기후문제에 공감하는 동력이 되고 있다. 광명 자치대학에서는 광명시의 기후위기 대응을 이끄는 마을의 활동 리더를 양성하는 기후에너지학과를 설치해 2020년 26명, 2021년 24명의 활동 리더를 배출했다.

▶시민 거버넌스로 지역에너지 전환=기후위기 전담부서의 신설과 그간의 기후활동으로 축적된 시민들의 역량을 통해 2019년 말에는 광명시민에너지협동조합이 출범됐고 2020년 3월 광명시와 협동조합 간에 광명시민햇빛발전소 건립을 위한 협약을 체결했다. 시민 스스로 온실가스 감축과 신재생에너지 확산을 위해 결성한 광명시민에너지협동조합은 공공기관의 유휴부지를 유상 임대하여 태양광 발전시설을 설치해 재생에너지 보급을 확산하고 발전수익을 시민 조합원들과 함께 공유한다. 현재 하안·광명도서관 옥상에 1, 2호기와 광명시민체육관 주차장에 3호기까지 252kw 규모의 광명시민햇빛발전소가 있으며, 추가로 4, 5호기도 건립을 추진 중이다. 광명시의 두 번째 시민 협동조합인 광명시민전력협동조합은 작년에 산업통상자원부가 추진하는 ‘2021년 지역에너지 신산업 활성화 지원 사업’에 선정되어 ‘공유 플랫폼 기반 시민주도형 그린뉴딜 사업’을 추진한다.

이 사업은 각각에 개별적으로 설치되는 태양광 발전시설을 IT 플렛폼으로 묶어 마치 한 곳에 1000kw가 설치·운영이 되는 것처럼 진행하는 가상발전소 사업이다.

시민들이 사용한 전기만큼 태양광발전소를 통해 태양광 친환경 재생에너지를 생산하여 탄소중립을 실현할 수 있으며, 전력판매 수익은 광명시민이 배당받아 에너지 자본이 지역 내에서 선순환되어 지역경제 활성화에도 기여가 클 것으로 기대된다.

▶시민이 주도하는 기후위기 대응=광명시의 기후에너지 정책은 시민을 행정의 대상으로만 보지 않고 파트너로 인정하고 주체로서 기획하고 운영하고 있다. 시민들이 기획하고 행정이 지원하며 그 결과를 공유하는 것이다. 대표적인 사례가 작년 광명시 ‘에너지의 날’ 행사와 이날 선포된 ‘기후위기 대응 광명시민헌장’이다. 광명시 ‘에너지의 날’ 행사는 32개 시민사회단체가 함께 참여하는 추진단을 구성하고 7차례 회의를 거쳐 행사기획, 캠페인, 홍보 방법 등을 준비했다.

‘기후위기 대응 광명시민헌장’은 기후위기에 대한 대응으로 미래세대를 위한 정책 방향의 지표를 만들고, 범시민적 참여 및 실행을 결집하기 위해 ‘탄소중립도시 광명’을 공동의 목표로 ▷녹색생활도시 광명 ▷재난교육도시 광명 ▷탈탄소정책도시 광명 ▷기후정의도시 광명 이라는 4개의 구체적인 약속이 담겨있다.

광명시는 이렇게 자발적으로 기후 활동을 하고 시민에너지협동조합에 조합원이 되는 등 깨어있는 시민들을 ‘1.5℃ 기후의병’이라 칭하고 조직적으로 활동할 수 있는 토대를 제공하고 있다. 작년 9월에 시작한 기후의병에 자발적으로 가입하고 활동하는 시민이 1000여 명에 이르고 있다.

박승원 광명시장은 “기후위기 대응은 더 이상 피하거나 미룰 수 없는 일로 광명시의 기후정책에 관심을 갖고 적극 동참해 주시기를 시민 여러분께 당부드린다”며, “시민의 참여와 노력으로 2050년 탄소중립을 반드시 실현할 수 있을 것으로 믿는다”고 했다.

fob140@heraldcorp.com