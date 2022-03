CGTN - 단순한 스포츠 이상을 반영한 베이징 동계패럴림픽 대회

(베이징 2022년 3월 4일 PRNewswire=연합뉴스) 중국에서 장애인을 돕고자 하는 운동 중 장애인을 위한 스포츠 진흥은 핵심적인 부분을 차지한다. 2022 동계패럴림픽 대회를 개최함으로써 장애인을 위한 더 많은 기회를 만들고, 장애인이 꿈을 실현하도록 지원할 수 있다. 중국장애인예술단(China Disabled Persons' Federation) 회장이자 베이징 동계패럴림픽 중국 대표단장인 Zhang Haidi는 Decision Makers에 기고한 독점 기사에서 위와 같이 서술했다. Decision Makers는 영향력 있는 리더들이 현 세계의 사건들에 대한 통찰을 공유하는 CGTN의 글로벌 플랫폼이다.



Beijing Winter Paralympic Games reflect more than just sports

Zhang 회장은 2022 올림픽 및 패럴림픽 대회를 위한 베이징 유치 대표단의 중요한 구성원이었다. 그녀에 따르면, 2008 베이징 패럴림픽 대회가 중국에서 장애인에 대한 업무를 발전시키는 데 크게 일조했다고 한다. 2016년부터 중국의 동계 장애인 스포츠가 꾸준히 진전을 보였다. 동계 대회의 모든 주요 종목에 걸쳐 50명도 안 되던 선수 수가 1,000명 이상으로 증가했다.

Zhang 회장에 따르면, 중국은 2022 베이징 패럴림픽 대회를 유치하기 위해 경쟁력 있는 동계패럴림픽 대표팀 구성부터 장애인을 위한 국립 빙상 스포츠 경기장과 장애인이 이용 가능한 기타 여러 신규 시설의 건설에 이르기까지 만반의 준비를 마쳤다고 한다.

2022 패럴림픽 대회 개최국인 중국은 장애인에 대한 업무의 발전을 도모하고, 장애인 스포츠의 전반적인 수준을 높이며, 더 많은 장애인이 스포츠에 참여할 수 있도록 장려하기로 했다. 또한, 중국은 장애인의 권리와 이익을 지키는 유엔 협약을 촉구한 최초의 국가 중 하나이자, 유엔 장애인권리협약(UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities)에 서명한 최초의 국가 중 하나다. 또한, 2030 지속가능발전목표에 장애 문제를 포함시키기 위해 적극적인 노력을 기울였다.

요약하자면, Zhang 회장은 패럴림픽 대회가 장애인의 권리와 이익을 보호하고, 장애인의 생활 여건을 개선하며, 사회 인식을 높이는 데 중요한 역할을 수행할 것이라고 설명했다. 2008 베이징 패럴림픽 대회가 성공을 거둔 덕분에, 2022 동계패럴림픽 대회를 개최하고, 모든 장애인이 꿈을 실현하는 한편, 자신의 끈기, 열정 및 가능성을 전 세계에 보여줄 무대를 제공할 길이 열렸다.

https://news.cgtn.com/news/2022-03-03/Beijing-Winter-Paralympic-Games-reflect-more-than-just-sports-184V8bTG5nq/index.html