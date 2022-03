Richard Jin 화웨이 부사장, 산업 디지털화 위한 'FIBERS' 개념 제안

(바르셀로나, 스페인 2022년 3월 4일 PRNewswire=연합뉴스) 모바일월드콩그레스 2022(MWC 2022)에서 Richard Jin 화웨이 부사장 겸 광학 비즈니스 제품 라인(Optical Business Product Line) 사장이 "친환경 지능형 옵틱스 네트워크, 산업 디지털화의 길을 밝히다(Green Intelligent OptiX Network, Lighting Up the Way to Industrial Digitalization)"라는 주제로 기조연설을 진행했다. 그는 연설에서 산업 디지털화를 위한 'FIBERS' 개념을 제안하고, 기업을 위한 Green Intelligent OptiX Network를 발표했다.



기조연설을 하는 Richard Jin 화웨이 부사장 겸 광학 비즈니스 제품 라인 사장

Richard Jin 화웨이 부사장은 "연결의 효율성 및 품질이 산업 디지털화의 성공을 좌우하므로, 미리 계획하고 구축해야 한다"라며 "화웨이의 Green Intelligent OptiX Network는 'FIBERS' 네트워크 인프라를 구축해 산업 디지털화의 길을 밝힐 것"이라고 말했다.

광섬유는 동선 케이블보다 친환경적이다. Richard Jin 화웨이 부사장은 광섬유에 대해 "구하기 쉽고, 수명이 길며, 열 손실이 발생하지 않는 제품"이라고 강조했다. 이러한 장점 덕분에, 광섬유 통신은 전력 소비 절감, 에너지 절약, 탄소 배출량 감축을 통해 기업이 저탄소 및 지속가능한 발전을 달성하는 데 효과적인 도움을 줄 수 있다.

디지털 변혁을 위해서는 연결이 'FIBERS' 개념을 준수해야 한다. 'FIBERS'는 다양한 산업에서 연결에 대한 새로운 요구사항을 의미한다. Richard Jin 화웨이 부사장은 기술 혁신과 산업 디지털화의 실행에 기반을 두고, 연결에 대한 6가지 주요 요구사항을 안전성(saFe), 지능형(Intelligent), 초광대역(Ultra-Broadband), 효율성(Efficient), 신뢰성(Reliable), 단순함(Simple)이라고 설명하며, 이를 나타내기 위해 'FIBERS'라는 표현을 사용했다.

- 안전성(SaFe): 탄광과 같은 특수 산업 시나리오에서, 연결은 성능 요건을 충족하고, 전기 스파크를 제거함으로써 지하 네트워크 장치 및 케이블의 본질적 안전성을 보장해야 한다.

- 지능(Intelligent): 현재 연결 개발에서 지능은 중요한 트렌드다. 지능형 소프트웨어를 사용해 장치 간 및 제품 간 협업을 구현해 전반적인 시스템 성능과 서비스 혁신을 대폭 개선할 수 있다. 예를 들어, 광 네트워크는 스토리지 시스템과의 협력을 통해 데이터 손실을 방지한다. 또한. 지능형 감지 알고리즘의 도움으로 광섬유를 사용해 석유 및 가스관의 무인 점검을 수행할 수도 있다.

- 초광대역(Ultra Broadband): 클라우드, 빅데이터, AR, VR 등의 혁신 기술을 적용하려면 초광대역이 연결의 기본 요건이다. 글로벌 데이터센터 트래픽이 2년마다 두 배로 증가함에 따라, 초광대역 DCI(Data Center Interconnect) 시스템만이 은행 등의 고객의 증가하는 대역폭 요건을 충족할 수 있다.

- 효율성(Efficient): 디지털 변혁을 위해서는 연결 효율성이 높아야 한다. 스마트 교차로의 재구성 및 새로운 공장 네트워크 구축 등의 시나리오에서 효율성은 구축 경험에 직접적인 영향을 미친다. 또한, 원격 기계 제어가 구현되는 항구 등의 시나리오에서, 관리 센터는 결정론적 초저지연 연결을 통해 원격 기계에 대한 실시간 작업을 수행함으로써 서비스 효율성을 개선할 수 있다.

- 신뢰성(Reliable): 핵심 서비스가 보장돼야 한다. 전력, 운송 등 국익과 민생에 밀접한 관련이 있는 산업에서, 서비스 신뢰성은 전력 공급 및 운송 안전에 직결된다. 따라서 연결은 핵심 서비스의 높은 신뢰성과 엔드 투 엔드 물리적 격리를 보장해야 한다.

- 단순성(Simple): 단순성은 지능형 O&M의 기본이다. 스마트 캠퍼스와 같은 시나리오에서는 수많은 단말기 접속으로 인해 네트워크 규모가 커지고 O&M에 대한 부담이 높아진다. 이러한 점을 감안할 때, O&M을 용이하게 하고 운영 효율성을 높이기 위해서는 네트워크 아키텍처와 O&M을 단순화해야 한다.

화웨이는 산업 디지털화를 가능하게 하는 Green Intelligent OptiX Network를 공개했다. 화웨이는 MWC 2022에서 5가지 혁신적인 시나리오 기반 솔루션인 FTTO(Fiber To The Office), FTTM(Fiber To The Machine), Single OptiX, DC OptiX 및 Sensing OptiX를 출시했다. 이들 솔루션은 산업 디지털화를 강화하기 위해 친환경 및 'FIBERS' 개념을 완전히 통합하고 있다.

Richard Jin 화웨이 부사장은 연설을 마무리하면서, "화웨이는 광학 기술과 업계의 실행을 결합하기 위해 글로벌 파트너들과의 협력을 통해 더 안전한 연결, 더 스마트한 서비스, 더 빠른 전송, 더 효율적인 프로덕션, 더 안정적인 데이터 및 더 단순한 O&M의 달성을 지원하고, 다양한 산업의 디지털화를 촉진할 것"이라고 설명했다.

MWC 2022는 2월 28일부터 3월 3일까지 스페인 바르셀로나에서 진행됐다. 화웨이는 Fira Gran Via Hall 1의 1H50 부스에서 제품과 솔루션을 선보였다. 자세한 내용은 웹사이트 https://e.huawei.com/en/events/huawei-enterprise-mwc-2022를 참조한다.