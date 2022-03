화웨이, 풀스택 데이터센터 및 지능형 캠퍼스 솔루션 공개

-- 산업 디지털 변혁 및 친환경 비즈니스 개발 가속화 지원

(바르셀로나, 스페인 2022년 3월 4일 PRNewswire=연합뉴스) 화웨이가 스페인에서 열린 모바일월드콩그레스(MWC) 바르셀로나 2022에서 Industrial Digital Transformation Summit을 개최했다. 화웨이는 이 회의에서 데이터센터와 지능형 캠퍼스 시나리오를 위한 새로운 솔루션을 공개했다. 오늘날 캠퍼스는 데이터센터 스토리지, 컴퓨팅 성능 및 에너지 효율성에 대한 높은 요구사항과 방대한 자산 관리 측면에서 어려움을 겪고 있다. 화웨이는 이 회의를 통해 업계 고객, 오피니언 리더 및 글로벌 파트너와 함께 업계 동향에 대해 논의하고 디지털 변혁의 최신 사례를 소개하는 한편, 디지털 기술과 비즈니스 가치 및 친환경 개발을 아우르는 혁신적인 미래 비전을 공유했다.

화웨이 서유럽 지역(West European Region) 사장 Li Peng은 개회사에서 "디지털 변혁과 환경 보호는 미래의 핵심 주제"라고 강조했다. 화웨이는 혁신적인 정보통신기술(ICT)과 전체 제품 포트폴리오를 제공함으로써, 글로벌 고객이 강력한 ICT 인프라를 구축하고 산업의 디지털 변혁을 이룰 수 있도록 지원하고 있다. 실제로 화웨이는 지난 수십 년간 지속적인 제품 및 솔루션 혁신을 통해 에너지 소비와 탄소 배출량을 감축하는 데 주력했다.



개회사를 하는 Li Peng 화웨이 서유럽 사장

화웨이, 비즈니스 혁신과 기술을 결합한 2가지 시나리오 기반 솔루션 공개

이번 회의에서, Chen Banghua 화웨이 엔터프라이즈 비즈니스 그룹 부사장(VP)은 "혁신적인 디지털 인프라와 함께 디지털로 뛰어들다(Dive into Digital with Innovative Digital Infrastructure)"라는 기조연설을 통해 새로운 풀스택 데이터센터와 지능형 캠퍼스 솔루션을 발표했다. 또한, 그는 에너지, 금융, 운송 및 기타 산업에서 디지털 변혁의 최신 사례를 소개했다.

화웨이의 풀스택 데이터센터 솔루션은 클라우드 기반의 집약적이고 친환경적 개발 트렌드를 주도한다. 또한, 화웨이의 지능형 캠퍼스 솔루션은 완전 무선 액세스, 네트워크 아키텍처 리뉴얼 및 IT 인프라의 하이퍼 컨버전스를 가능하게 한다. Chen 화웨이 부사장이 연설에서 언급한 바와 같이, 화웨이는 ICT 및 디지털 인프라의 지속적인 혁신을 통해 지능형 세계의 발전을 위한 탄탄한 기반을 마련했다.



기조연설을 하는 Chen Banghua 화웨이 엔터프라이즈 비즈니스 그룹 부사장(VP)

풀스택 데이터센터 솔루션: 화웨이는 데이터센터 인프라에서부터 ICT 장치 및 클라우드 플랫폼에 이르기까지 다양한 제품을 제공함으로써, 소프트웨어-하드웨어 통합, 도메인 간 생산 협업 및 기타 혁신을 가능하게 한다. 민첩성, 효율성, 신뢰성 및 친환경적인 데이터센터 구축을 목표로 하는 이 솔루션은 다음의 4가지 영역에서 혁신을 이룬다.

- 컴퓨팅 및 스토리지 갱신: 지능형 클라우드 관리 플랫폼으로 다양한 컴퓨팅 파워 리소스를 민첩하게 프로비저닝할 수 있다. CPU는 혁신적인 DPU 기술을 통해 처리 서비스에 집중할 수 있어 컴퓨팅 성능의 잠재성을 최대한 발휘하고, 가상 머신(VM) 용량을 30% 늘릴 수 있다. 또한, 스토리지 모듈은 NoF+ 네트워크와의 협업을 통해 스토리지 성능을 2배 향상시킨다.

- 네트워크 갱신: 혁신 DCI-DCN 시너지를 통해 중앙집중식 네트워크 관리를 제공하고, 수 분 만에 원스톱 서비스 프로비저닝을 가능하게 한다. 이를 통해 최고의 민첩성과 효율성을 갖춘 데이터센터 네트워크를 구축할 수 있다.

- 안정성 갱신: 풀스택 재해 복구(DR) 솔루션은 단일 하드웨어부터 전체 클라우드 플랫폼에 이르기까지 포괄적인 백업을 제공한다. 이 솔루션은 다양한 서비스 요구에 유연하게 대처하므로, 중단 없는 상시(24시간) 온라인 서비스를 운영할 수 있다. 스토리지-광학 시너지는 액티브-액티브 링크의 서비스 전환 시간을 5ms로 단축시킨다. 이를 통해 사용자가 눈치채지도 못할 만큼 빠르게, 불과 1초 만에 스토리지 서비스를 복구할 수 있다.

- 친환경 갱신: 혁신적인 초고밀도 설계를 특징으로 하는 통합 냉각 솔루션은 전력효율지수(PUE)를 최대화함으로써 연간 전력 소비를 14% 이상 절감한다. 조립식 모듈형 장비실은 납품 시간을 70% 이상 단축하고, 현장 건설 폐기물을 생성하지 않아 환경에 거의 피해를 주지 않는다.

차세대 지능형 캠퍼스 솔루션: 화웨이는 캠퍼스 ICT 인프라의 3대 모듈인 오피스 시스템, 네트워크 아키텍처, 그리고 IT 장비실을 갱신 및 업그레이드했다. 이를 통해 캠퍼스의 지능형 업그레이드 및 디지털 변혁을 가속화함으로써, 더 효율적이고 친환경적이며 편리한 캠퍼스 서비스를 제공한다.

- 지능형 오피스 시스템 업그레이드: 화웨이의 독점적인 AirEngine Wi-Fi 6 및 IdeaHub는 고유의 지능형 멀티미디어 디스패치 알고리즘을 기반으로 상호 협력한다. 이는 원클릭 회의 접속, 무선 스크린 프로젝션, 그리고 4K 영상과 Hi-Fi 오디오를 지원하며 끊김 없는 화상회의를 제공한다.

- 캠퍼스 네트워크 아키텍처 갱신: 획기적인 장거리 혼합 전송(무선, 동선 케이블 및 광학) 기술을 기반으로 화웨이가 개발한 솔루션은 원격 장치에 고속 통신 및 전력 공급을 제공한다. 이 솔루션은 네트워크 아키텍처를 3계층에서 2계층으로 단순화함으로써, 차세대 캠퍼스 네트워크를 위한 단순화된 아키텍처를 재정의한다. 또한, 애그리게이션 장비실과 전체 네트워크의 전력 소비를 줄이고 총소유비용(TCO)을 38% 절감한다.

- 캠퍼스 IT 장비실 융합: 기존 IT 장비실은 분산된 하드웨어 조달 및 과도한 전력 소비 등의 과제에 직면해 있다. 화웨이의 솔루션은 올인원 사전 구성 설계를 기반으로 하며, 모든 캠퍼스 ICT 모듈(컴퓨팅, 스토리지, 네트워크, 전원 공급 장치 등)을 통합해 하이퍼 컨버지드 IT 장비실을 구축한다. 단일 캐비닛은 독립적인 데이터센터 역할을 수행할 수 있다. 이러한 올인원 설계는 시스템 전달 시간을 88% 줄이고, 전체 전력 소비량을 58% 단축시킨다.

화웨이는 이와 같은 2가지 주요 시나리오에 중점을 두고, 에너지, 운송, 금융 등의 산업 시나리오에서 수많은 첨단 제품을 개발하는 데 있어 ICT를 업계 동향 및 고객의 비즈니스 요구사항과 대대적으로 통합한다. 화웨이는 혁신적인 기술을 바탕으로 디지털 변혁 및 업그레이드를 통해 고객의 성공을 지원한다.

- 석유 및 가스 산업에서 복잡한 보안 보호와 높은 유지관리 비용, 낮은 검사 효율성 및 모니터링 사각지대에 이르기까지 파이프라인 관리는 늘 어려운 과제였다. 광학 감지 제품과 알고리즘 및 엔진을 활용한 화웨이의 올-옵티컬 감지 솔루션은 Shandong Jihua Gas가 지능형 파이프라인 검사를 구현할 수 있도록 지원한다. 이 솔루션은 위험 감지 정확도를 97%로 높였는데, 업계 2위의 정확도가 83%인 만큼 그 격차가 크다. 이 솔루션을 통해 Jihua는 파이프라인 보안 및 관리를 개선하고, 파이프라인 O&M 비용을 절감함으로써, 디지털 변혁 여정에서 상당한 진전을 이뤘다.

- 운송 산업에서 기존의 도시 철도 통신 시스템은 낮은 대역폭, 실시간 데이터 전송 시 빈번한 패키지 손실 발생, 비효율적인 시스템 구축으로 인해 어려움을 겪고 있다. 그 결과, 승객 정보 시스템(PIS)과 같이 대역폭을 많이 사용하는 시스템에는 아직 배포되지 못한 실정이다. 다양한 첨단 기술로 구동되는 화웨이의 Wi-Fi 6 열차-지상(train-to-ground) 통신 솔루션은 시속 160km의 속도로 이동하는 열차에서도 최대 1.4Gbit/s 대역폭을 제공한다. 또한, 이 솔루션은 30ms 이내의 빠른 소프트 핸드오버(soft handover)를 지원해 안전하고 안정적인 도시 철도 운영을 보장한다. 올인원 섀시는 구축 및 구성이 용이해 서비스 프로비저닝 시간을 67% 단축시킨다.

- 금융 산업에서, 은행들은 급격한 금융 서비스 업그레이드와 변화로 인한 트래픽, 서비스 및 데이터 문제에 직면해 있다. 비클라우드(Non-cloud) 아키텍처를 기반으로 구축된 과거의 데이터센터는 서비스 용량이 제한적이다. 내부 모듈이 밀접하게 채워진 이러한 데이터센터는 혁신적인 서비스의 빠른 출시와 서비스 트래픽의 빠른 증가를 효과적으로 지원하기 어렵다. 이와 같은 문제를 해결하기 위해 많은 은행에서 핵심 시스템을 기존의 중앙집중식 아키텍처에서 고급 분산 아키텍처로 마이그레이션하고 있다. 화웨이는 금융 고객을 돕기 위해 기존 은행이 디지털 변혁을 구현할 수 있는 견고한 클라우드 기반을 제공하는 한편, 디지털 은행이 자체적으로 고신뢰성 플랫폼을 구축할 수 있도록 지원함으로써 업계 전반에 걸친 대규모 다중 시나리오 혁신을 가능하게 한다.

친환경 디지털 기술로 비즈니스 잠재력 확보: 혁신을 통한 미래 창조

세계 경제와 더 넓은 사회가 팬데믹으로부터 회복하기 시작함에 따라, 업계의 디지털 변혁은 분명 세계 발전의 새로운 엔진이 될 전망이다. 실제로 디지털 기술은 지속해서 한계를 넘어서며, 오늘날의 글로벌 경제 발전에서 점점 더 중요한 역할을 하고 있다.

회의를 마무리하면서, 화웨이는 녹색 ICT로 친환경 발전을 지원하는 이니셔티브를 제안했다. 이는 혁신적인 에너지 절약 기술을 활용해 ICT 제품의 에너지 효율성을 지속해서 개선하고, 저탄소 개발을 추진한다는 계획이다. 이 이니셔티브는 재생에너지 개발 가속화, 기존 에너지 관리의 디지털화, 디지털 기술 및 디지털 변혁을 통한 친환경 비즈니스 개발 활성화라는 3가지 주요 행동을 포함한다. 이 이니셔티브의 궁극적인 목표는 혁신적인 디지털 기술을 통해 더 나은 삶과 더 지능적인 기업, 더 포용적인 사회와 더 친환경적인 세상을 만드는 것이다.

앞으로 화웨이는 산업 시나리오를 위한 혁신적인 솔루션 개발, 단순하고 친환경적인 지능형 ICT 인프라 구축, ICT 활용을 통한 지속가능발전의 실천뿐만 아니라, 디지털 트윈(Digital Twin) 시스템의 구축을 위한 노력을 이어갈 예정이다. 또한, 최적의 서비스 경험을 제공하고, 생산 효율성을 높이며, 업계의 디지털 및 친환경 전환을 가속화하는 한편, 고객 및 파트너와 협력을 통해 새로운 가치를 창출할 계획이다.

모바일월드콩그레스(MWC) 2022는 2월 28일부터 3월 3일까지 스페인 바르셀로나에서 진행됐다. 화웨이 엔터프라이즈의 전시 부스는 Fira Gran Via Hall 1의 1H50에 위치한다. 화웨이는 행사 전반에 걸쳐 정부 및 기업 고객, 업계 엘리트, 오피니언 리더, 글로벌 파트너와 함께 업계 동향, 비즈니스 가치, 친환경 개발에 대한 주제를 폭넓게 다뤘다.