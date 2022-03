ZTE, 탄소 감축 향한 열정 강화

(선전, 중국 2022년 3월 4일 PRNewswire=연합뉴스) 지난 1일, 모바일 인터넷용 통신, 기업 및 소비자 기술 솔루션을 공급하는 세계 굴지의 기업 ZTE Corporation(0763.HK / 000063.SZ)이 MWC 2022에서 탄소중립 백서와 포괄적이고 미래 지향적인 친환경 솔루션인 GreenPilot를 발표하고, 지속가능발전목표를 향한 진전 속도를 높이기 위해 탄소를 줄이고자 하는 자사의 열정을 강화했다.

ZTE가 리서치 및 컨설팅 업체 Frost & Sullivan과 공동으로 발표한 "탄소중립으로 가는 길: 디지털화의 변혁적인 역할(Pathways to Carbon Neutrality: The Transformative Role of Digitalization)"이라는 제목의 백서는 앞으로 전개될 기후 변화와 탄소 감축을 향한 세계적인 노력에 관해 설명한다. 또한, 이 백서는 탈탄소화 노력을 변혁적으로 가속하는 데 있어 ZTE의 우수성과 잠재력을 보여줄 통신에 초점을 맞추고, 통신, 전기, 운송 및 제조의 네 가지 부문에서 디지털 기술이 미치는 탈탄소화 영향을 탐색한다.

ZTE는 기후 문제에 대응하고자 자사의 친환경 솔루션 포트폴리오에 GreenPilot를 추가하고, 이를 통해 그린 네트워크를 구축하기 위한 모바일 네트워크의 에너지 소비량 감축에 일조할 예정이다.

ZTE 부사장 Chen Zhiping은 "새롭게 발표한 GreenPilot 솔루션은 다양한 시나리오에 적용 가능하며, 에너지 효율성을 최대한 높이는 한편, 전체 프로세스에서 탄소 배출량을 줄이기 위한 에너지 절감 솔루션을 제시한다"라며 "GreenPilot는 다양한 시나리오의 요건을 충족할 수 있도록 설계된 RuralPilot, SolarMaster, SmartLi, PowerPilot 및 GreenDC와 같은 솔루션을 통합한 것"이라고 설명했다.

- ZTE RuralPilot: 레고 디자인을 선보이는 ZTE RuralPilot는 손쉽게 조립, 분리 및 확장할 수 있다. 모든 장치를 극에 설치해 운송과 건설을 더욱 쉽게 하고, 이를 통해 엔지니어링 비용을 50% 절감한다. 그뿐만 아니라, 태양광 패널과 지능적인 리튬 전지는 간선과 디젤 발전 없이 100% 깨끗한 전력을 공급한다. 현장의 총 전력 소비량을 150W 이내로 조절할 수 있기 때문에, 전력 소비량은 59%, CAPEX는 35% 절감할 수 있다.

- SolarMaster: ZTE SolarMaster는 발전 효율성을 10% 이상 높이는 한편, 혁신적인 기술로 태양광 발전으로의 원만한 업그레이드를 지원하고, 태양광 전력 변화 효율성을 최대한 높인다.

- SmartLi: ZTE SmartLi 배터리 솔루션은 지능적인 리튬 배터리와 전통적인 배터리의 직접적인 하이브리드 활용을 지원한다. 이를 통해 원활하게 용량을 늘리고, 기존 현장 투자를 보호한다. AAU 원격 전력 공급 시나리오에서는 SmartLi의 Voltage Boosting 기능을 통해 케이블 손실을 줄이고, 간선 전기 비용을 추가로 30% 절감한다. 이 기능 덕분에 배터리 용량을 100% 방출할 수 있다. 이렇게 해서 현장 전력 저장 시스템의 CAPEX를 크게 절감할 수 있다.

- PowerPilot: AI와 빅 데이터를 기반으로 하는 ZTE PowerPilot2.0 솔루션은 GreenPilot에서 가장 중요한 부분을 차지하며, 실시간 모니터링과 부하 예측을 통해 네트워크 자원을 역동적으로 매칭할 수 있다. 사용자 경험에 영향을 미치지 않으면서 불필요한 자원을 정지시켜, 전력 소비량을 줄이고, 지능적인 절전을 도모할 수 있다. 총 네트워크 전력 소비량은 30% 이상 절감할 수 있다.

- GreenDC: ZTE GreenDC 솔루션은 전력을 절약하고 배출량을 줄이기 위해 에어 컨디셔너, 배전 및 관리와 제어 측면에서 혁신 기술을 채택한다. 중국에서 ZTE는 사전 조립된 100% 모듈성 데이터센터를 배치하고자 텐센트와 긴밀하게 협력했다. 여러 가지 절전 기술을 대규모로 적용함으로써 전력 소비량을 30% 줄이고, PUE를 1.25로 낮출 수 있다.

Frost & Sullivan의 글로벌 통신 DC 전력 산업 평가 결과, ZTE는 현재 고객의 고충을 해결하고, 미래 5G 요건을 진화시키는 고도로 효율적이고 지능적인 모듈성 친환경 통신 전력 솔루션을 인정받아 2022 Global Telecom DC Power Product Leadership Award를 수상했다.

ZTE는 '친환경과 저탄소'를 항상 자사의 핵심 전략으로 시행해왔다. 지금까지 ZTE는 500건이 넘는 친환경 혁신 특허를 사용했다. 앞으로도 ZTE는 핵심 기술을 혁신하기 위한 연구에 대한 노력을 계속 강화하고, 이를 통해 전 세계 파트너와 함께 탄소 제로 사회를 만들어갈 예정이다.

백서를 다운로드:

탄소 중립성으로 가는 길: 디지털화의 변혁적인 역할(Pathways to Carbon Neutrality: The Transformative Role of Digitalization)

https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/202203011424.pdf

