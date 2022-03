ZTE, MWC 2022에서 단순하고 빠른 친환경 전략 강조

(선전, 중국 2022년 3월 4일 PRNewswire=연합뉴스) 모바일 인터넷용 통신, 기업 및 소비자 기술 솔루션을 제공하는 세계 굴지의 기업 ZTE Corporation(0763.HK / 000063.SZ)이 2월 28일부터 3월 3일까지 바르셀로나에서 진행되는 모바일 월드 콩그레스(MWC) 2022에서 '디지털 세계에 영감을 주다(Inspire the Digital World)'라는 주제로 B2C, B2B 및 B2H(Business to Home) 시장을 위한 '단순하고, 빠르고, 친환경적(Simple, Fast and Green)'인 혁신적 ICT 솔루션과 사례를 선보인다고 발표했다.

이번에 ZTE는 자사 부스에서 네트워크 향상(Network Enhancement), 연결 그 이상(Beyond Connectivity), 지속가능발전(Sustainable Development), 디지털 미래(Digital Future), 디지털 라이프(Digital Life)에 중점을 두고, 최신 ICT 솔루션과 성공적인 사례를 선보인다. ZTE는 다양한 신제품과 솔루션을 중심으로 새롭고 단순화된 사이트 솔루션인 UniSite NEO, 업계 최초의 정밀 50G PON 시제품, GreenPilot 솔루션, 플래그십 Nubia Z40 Pro, 중·고급형 Blade V40 시리즈를 비롯해 4세대 5G MBB 제품군을 공개한다.

ZTE는 GSMA가 주최하는 5G mmWave 서밋, 5G 보안 콘퍼런스, 디지털 트윈 콘퍼런스 등 5개 테마 행사에도 참여할 예정이다. 또한, ZTE는 MWC 2022 온라인 플랫폼을 출시했는데, 이 플랫폼을 통해 방문자는 회사 최고경영자의 디지털 세계에 대한 깊이 있는 통찰력에서 영감을 얻고, 5G 성장(5G Growing), 50G PON 광대역 네트워크의 지속가능발전(50G PON Builds a Sustainable Development of Broadband Network), 최상의 네트워크로 CSP 가치를 높이는 방법(How Superb Networks Boost Value for CSPs), 클라우드 네트워크 핵심 기능 및 혁신 성과 글로벌 콘퍼런스 2022(Cloud Network Core Capabilities and Innovation Achievements Global Conference 2022)를 포함한 4가지 가상 이벤트를 경험할 수 있다. 또한, 온라인 방문자는 다중 사용자 인터뷰, 인기 있는 솔루션에 대한 전문가 해설 영상, 라이브 전시 투어 등의 흥미로운 콘텐츠도 탐색할 수 있다.

단순하고 효율적인 네트워크로 고객의 주문형 요구사항 충족

ZTE는 궁극적인 목표와 요건에 부합하는 효율적이고 현대적인 네트워크를 구축할 수 있도록 고객을 지원하기 위해 최선을 다하고 있다. 또한, ZTE는 강력한 네트워크 기능을 통해 고객의 주문형 네트워크 배포 및 사용 요건도 충족한다.

ZTE는 무선 네트워크 배포를 위해 자체 설계한 차세대 칩셋을 기반으로 한 새롭고 단순화된 사이트 배포 솔루션인 UniSite NEO를 출시할 예정이다. OMNI-UBR 장치를 갖춘 UniSite NEO는 사이트 배포 형식을 재정립한다. 차세대 고성능 5G AAU 제품은 업계 최고 수준의 경량성을 자랑하는 한편, 다중 주파수 전체 모드 사이트의 에너지 소비량을 40%까지 절감할 수 있다.

유선 네트워크의 경우, ZTE는 궁극적인 사용자 경험을 위한 인프라를 구축하기 위해 업계 최초로 정밀 50G PON 시제품과 비용 효율적인 5-in-1 OTN, 그리고 업계 최고 속도의 1.2T OTN 상용 시스템 솔루션을 특징으로 하는 백본 네트워크 액세스를 위한 초광대역 광 네트워크를 제공한다.

'내생적 지능(Endogenous Intelligence), 단일 도메인 자율성, 교차 도메인 협업, 기능 개방성 및 공동 구축'이라는 설계 개념을 준수하면서 점점 복잡해지는 네트워크 배포 및 O&M에 대처하기 위해, ZTE는 uSmartNet 자율 네트워크 솔루션을 출시해 고객이 더 높은 수준의 자율 네트워크로 나아갈 수 있도록 지원한다.

네트워크 향상을 위한 원스톱 맞춤형 사설 네트워크

다양한 산업 적용 시나리오와 배포 복잡성 문제에 대처하기 위해, ZTE는 네트워크 계획과 정밀한 배포에서부터 간소화된 운영 및 유지관리에 이르는 전체 프로세스에서 단순하고 효율적인 방식으로 업계에 대한 원스톱 '주문-서비스(Order-to-Service)'를 실현할 수 있도록 통신 사업자를 지원하는 혁신적인 '서비스형 사설 네트워크(Private Network as a Service)'를 제안했다.

ZTE의 사설 네트워크 솔루션은 4G와 5G 통합, 음성과 데이터 통합, 클라우드와 네트워크 통합을 비롯해 전체 공유 리소스 및 간소화된 네트워킹을 달성한 업계 최초의 솔루션이다. 또한, ZTE는 업계 최고의 통합 i5GC를 출시했다. 이를 통해 전체 5G 코어 네트워크, 공용 네트워크 지원, 전용 및 공용 클라우드 소유(Cloud-owned) 배포를 갖춘 서버를 구축할 수 있어, 최고의 비용 효율적인 사설 네트워크 서비스 제공이 가능하다.

전력망 보호, 산업 제어, 항만 물류 및 원격 의료와 같은 주요 산업 적용에서의 까다로운 요건을 충족하기 위해, ZTE는 5G TSN/5GLAN/URLLC/SLA 정밀 제어를 통합한 TPC(Time Promised Communication) 솔루션을 제안했다. 이 솔루션은 1us 미만의 클록 동기화 및 최저 수준의 신호 불안정으로 업계 최고 정밀도를 달성하는 한편, 1~20ms의 최저 수준의 확정적 지연시간(Deterministic latency)과 99.999% 이상의 초고신뢰도를 제공함으로써, 5G 무선 정밀 기계를 원격으로 제어할 수 있다. 또한, ZTE와 퀄컴은 TPC 솔루션을 기반으로 지능형 전력망(Smart Grid)에 5G TSN을 적용하는 데 성공하며, 주요 산업 분야에서 5G 상용화에 박차를 가했다.

그뿐만 아니라, ZTE는 5G AGV 구성요소 및 AR 디지털 트윈 플랫폼 등 자체 개발 제품도 출시했다. 회사는 ZPMC와 협력해 포트 분야에서 최초의 통합 비디오 게이트웨이를 출시했다. ZTE는 차이나 텔레콤(China Telecom) 쓰촨 지사와 손을 잡고 5G+ 지능형 공급망 시범 프로젝트인 '클라우드 창고 구성'을 시작해 수직 산업에서 5G 상용화 프로세스의 가속화를 도모했다.

친환경적이고 안전한 디지털 인프라로 장기적인 지속가능발전 보장

ZTE는 친환경 ICT 디지털 인프라, 수직 산업에 대한 친환경 역량 제공, 친환경 저탄소 운영을 통해 사회 전체의 이중 탄소 목표 실현에 크게 기여했다.

또한, ZTE는 통신 사업자를 위해 에너지 공급, 저장, 사용 및 관리에 이르기까지 프로세스 전반에 걸쳐 GreenPilot 솔루션을 제공해 친환경 저탄소 디지털 인프라를 구축한다.

네트워크 보안 측면에서, ZTE는 개방성, 투명성, 거버넌스 및 컴플라이언스의 4대 원칙을 준수한다. ZTE는 모든 연결의 안전성과 신뢰성을 보장하는 한편, 여러 타사 보안 평가 및 인증을 통과했다.

친환경 디지털 미래 촉진을 위한 유비쿼터스 연결

ZTE는 네트워크의 지속적인 진화를 주도하기 위해 적용 시나리오와 시장 수요에 집중하고 있다. 회사는 MWC 2022에서 미래를 향한 유비쿼터스 연결 기술을 공개했다.

광 네트워크 연결성 측면에서, ZTE의 위성 PON 아키텍처는 중앙 집중식 관리, 플러그 앤드 플레이 및 TTM(출시시간) 단축 등의 이점을 통해 저비용으로 전체 시나리오 광 네트워크 커버리지를 가능하게 한다. ZTE의 멀티 코어 및 소수 모드 광학 시스템은 물리적 공간의 한계를 극복하고, T레벨에서 P레벨로 광 백본 네트워크(Optical backbone network) 용량을 100배 향상시킨다.

ZTE는 무선 액세스 네트워크의 진화에 대비해 ZTE RIS 솔루션을 출시했다. 이 솔루션은 5G-Advanced와 6G의 핵심 기술 중 하나인 지능형 슈퍼 표면(Super-surface)을 채택하고 있다. ZTE는 이 기술을 5G 네트워크에 적용해 도시 밀집 지역의 고주파 및 저주파의 공동 사이트 커버리지를 실현하는 데 앞장서고 있다. 따라서, 이 솔루션은 밀리미터파와 같은 고주파수 배포 비용을 크게 절감하고, 배포 주기를 단축해 네트워크 에너지 소비를 줄이는 동시에 친환경, 저탄소 및 효율적인 네트워크 구축을 가속화 할 수 있다.

그뿐만 아니라, ZTE는 상공 10,000m 높이, 그리고 100km 떨어진 바다에서도 적용 가능한 유비쿼터스 5G 커버리지 솔루션을 제공한다. 5G 신호는 최대 시속 350km의 속도로 전송된다. 이는 초대용량으로 언제 어디서나 5G 경험을 제공하므로, 디지털 생활이 한층 더 편리해질 전망이다.

완전한 생태계를 갖춘 단말기 제품으로 새롭고 궁극적인 경험 제공

ZTE는 MWC 2022에서 신제품 출시 콘퍼런스를 열고 개인과 가정 및 산업을 포함한 완전한 생태계를 갖춘 단말기 제품을 전시해 개인과 가정에 새로운 디지털 스마트 라이프 경험을 제공할 예정이다.

ZTE는 휴대전화 및 모바일 인터넷 단말기 체험 구역에서 휴머니즘적 이미지 기술을 갖춘 새로운 플래그십 기종인 Nubia Z40 Pro, 글로벌 프리미엄 Blade V40 시리즈, 궁극의 게임 경험을 제공하는 새로운 Red Magic 7 및 주변기기, 스냅드래곤 X65 및 X62 플랫폼이 장착된 4세대 5G MBB 제품군의 궁극적인 경험을 제공하는 Axon 시리즈, 차량 인터넷을 비롯하여 산업용 터미널 제품을 선보인다. 또한, ZTE는 전송속도가 최대 10Gbps까지 높아진 고출력 5G 밀리미터파 CPE에도 중점을 둔다.

MWC 2022의 스마트홈 체험 구역에서는 홈 네트워킹 연결, 엔드 투 엔드 영상 솔루션, 홈 클라우드 컴퓨터 사무실 및 사업 확장을 통해 디지털 제품군 분야에서의 ZTE의 기술 역량, 제품 혁신 및 시장 협력을 고객에게 입증할 예정이다.

현재 5G가 클라우드/엣지 컴퓨팅, 빅데이터, AI, XR, 로봇공학 및 기타 기술과 통합됨에 따라, 가정 지능화 및 기업 디지털화에서의 변혁이 가속화되고 있다.

ZTE는 "기술이 가치를 창출한다"는 자사의 핵심 원칙과 "디지털 경제의 추진자"로서의 핵심 위치를 고수하고 있다. ZTE는 끊임없이 핵심 경쟁력을 공고히 하는 한편, 디지털 솔루션을 시나리오에 더 적합하고 비용 효율적으로 만들기 위해 노력하고 있다. 앞으로도 ZTE는 생태계 파트너와의 협력을 통해 디지털 세계에 새로운 추진력을 계속 주입할 예정이다.

미디어 문의:

Margaret Ma

ZTE Corporation

전화: +86 755 26775189

이메일: ma.gaili@zte.com.cn