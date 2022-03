봉제, 미래를 만나다

파프® 크리에이티브 아이콘™ 2, 최신이자 최고의 기술 중심 시대를 열다

테네시주 내슈빌, 2022년 3월 3일 /PRNewswire/-- 음성을 통해 명령을 내리고 실시간으로 반응하는 제봉기를 상상해보자. 혹은 사용자의 특정 봉제 방식에 따라 예측하고 학습하며 수행하는 기계를 상상해보자.

2022년 3월 22일부터 만나볼 수 있는 PFAFF(파프)® 크리에이티브 아이콘™ 2는 인공 지능(AI)이 적용되어 제봉하고 봉제사에 반응하여 발전하는 최초의 제봉기이다. 파프® 크리에이티브 아이콘™ 2는 진정한 AI 패션 분야에서 지속적으로 완벽을 추구하도록 설정되어 작업을 진행할 때마다 새로운 방식으로 더욱 스마트하고 대담해진다. 봉제사의 음성 명령과 상상력을 간절히 기다리고 있으며, 업계에서 가장 기술적으로 진보한 기계 중 하나이다. 알렉사, 기타 음성 어시스턴트 및 mySewnet™ 앱과 호환이 되어 기계에서 기능을 업데이트하고 템플릿을 다운로드하며 디바이스에서 디바이스로 디자인을 전송할 수 있다. 디지털 화면에서 음성 및 노루발 인식, 바느질 예측, 핸즈프리 명령 및 액티브 가상 봉제 어시스턴트(Virtual Sewing Assistant)를 사용할 수 있어 봉제 산업을 새로운 최첨단 시대로 이끌 것이다.

파프® 크리에이티브 아이콘™ 2의 첨단 기술을 통해 봉제사는 까다로운 실을 사용할 때에도 정확하게 재봉(자수 포함)할 수 있다. 내장형 센서는 패브릭 두께를 측정하여 바늘과 보빈실 사이의 균형을 완벽하게 유지하는 데 필요한 실의 양을 조절한다. 이를 통해 패브릭의 모든 면에서 완벽한 결과를 얻을 수 있다. 매우 강력한 조명과 150뉴턴(33.7파운드)의 관통력이 베이스 플레이트와 결합되어 안정성을 높이고 진동을 줄이며 탁월한 가시성을 제공한다. 내장형 프로젝터, 카메라 및 터치 스크린을 사용하여 재봉하기 전에 디자인을 볼 수 있어 즉시 디자인을 배치하는 데 도움이 된다. 땀수를 세고 추측하던 시대는 지나갔다.

파프®의 모기업인 SVP 월드와이드(SVP Worldwide)의 CMO인 딘 브린들(Dean Brindle)은 크리에이티브 아이콘™ 2의 기능과 기술 혁신은 상상력을 뛰어넘는다며 "음성 인식을 통해 제어되는 세계 최초이자 유일한 재봉기입니다. 핸즈프리 명령을 통해 더 많은 유연성과 창의성을 얻고 시간을 절약할 수 있습니다. 이 기계는 재봉사와 함께 협력하며, 대형 대화형 디스플레이는 가상 어시스턴트로서 프로젝트 전체에서 사용자 지정 및 지원 기능을 수행합니다. 인공 지능 기능은 공예의 역사를 기리는 것과 결합된 놀라운 기술의 성과입니다."라고 말했다.

또 다른 획기적인 기능인 크리에이티브™ 임벨리시먼트 어태치먼트(Embellishment Attachment)는 부가 장치가 재료를 제자리로 안내할 때 재봉사가 리본, 비즈, 줄 또는 끈을 패브릭에 직접 정확하게 수놓을 수 있도록 하는 최초의 기능이다. 업계에서 최초로 이러한 기능을 제공하는 어태치먼트이다. 다기능 발판 컨트롤을 통해 재봉사는 발을 사용하여 기계처럼 정확하게 실을 절단하거나 되돌리는 기능을 활성화하여 프로젝트를 제어할 수 있다.

파프® 크리에이티브 아이콘™ 2에 대한 자세한 내용은 www.pfaff.com에서 확인할 수 있다. 기계의 고해상도 이미지는 DROPBOX LINK에서 확인할 수 있다.

파프®

소개탁월한 디자인과 엔지니어링 역사를 자랑하는 파프(PFAFF)® 재봉기는 재봉사라면 갖고 싶은 세계에서 가장 정밀한 재봉기입니다. 파프® 브랜드는 160년 이상의 봉제 유산을 기반으로 고품질 재봉 및 자수 기계를 지속적으로 개발하고 설계하는 데 중점을 두고 있습니다. 기술의 완벽함으로 알려진 파프® 재봉기는 최대의 제어와 사용자 정의를 제공하여 가장 까다로운 재봉 기술에 정밀성을 제공합니다. 파프® 재봉기는 열정적인 재봉사를 위한 촉매제로, 재봉의 모든 측면에서 가장 높은 품질의 결과를 제공합니다. 자세한 내용은 www.pfaff.com에서 확인할 수 있습니다.

파프, 크리에이티브 아이콘, 및 크리에이티브는 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l.의 등록상표입니다. © 2022 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l.

