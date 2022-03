한국의 정관 스님, 'Icon Award - Asia 2022' 수상자로 선정

런던, 2022년 3월 3일 /PRNewswire/ -- 한국의 정관 스님이 2022년 명망 높은 Icon Award - Asia 2022 수상자로 선정됐다. 300명 이상의 Asia's 50 Best Restaurants Academy 회원의 투표로 선정되는 이 상은 기술과 긍정적인 기여로 다른 사람에게 영감을 준 요리계의 인물을 기리기 위한 것이다.

South Korean monk Jeong Kwan is the winner of the Icon Award as part of the Asia’s 50 Best Restaurants 2022 awards programme