Univar Solutions, 글로벌 혁신 생태계를 위한 최신 솔루션 센터 개설

유럽 및 기타 국가에서 성분 및 특수 화학 기술 혁신, 제품 제형 애플리케이션 개발 및 보다 지속 가능한 솔루션을 지원하는 최첨단 연구소.

일리노이주 다우너스 그로브, 2022년 3월 3일 /PRNewswire/ -- Univar Solutions Inc.(NYSE: UNVR) ("Univar Solutions" 또는 "회사")는 자사의 최신 솔루션 센터 개장을 오늘 발표했다. 독일 에센에 위치한 이 솔루션 센터는 유럽의 대표 시설이자 글로벌 허브 앤 스포크 혁신 모델을 위한 회사의 중심 지점의 역할을 한다. 지속 가능성, 협업 및 개발에 중점을 둔 이 업계 최고의 시설에는 제품 제형, 벤치마크 프로토타이핑, 제품 성능 및 효율성, 제품 분석, 보관 수명 테스트 등의 전문가가 상주한다. 화학자, 과학자, 기술 리더로 구성된 팀은 뷰티 및 퍼스널 케어, 홈케어 및 산업 세정, 제약 성분 및 코팅, 접착제, 실란트, 엘라스토머, 고무 및 플라스틱 첨가물 사업의 발전을 지원하고 수요를 견인할 수 있도록 도울 것이다.

Univar Solutions에서 글로벌 재료 및 전문 분야의 사장 겸 EMEA & APAC 사장을 맡고 있는 Nick Powell은 "이 최신 솔루션 센터는 고객이 문제를 해결하고 보다 지속 가능한 솔루션을 개발하며 새롭고 우수한 제품을 보다 빠르게 시장에 출시할 수 있도록 도울 것입니다"라고 말했다. 그리고 "당사의 광범위한 공급업체 기반에서 제공되는 사용 가능한 성분 및 특수 화학 물질의 깊이와 범위는 고객이 규제 변화에 보다 신속하게 대응하고 혁신을 주도하며 트렌드를 발전시키고 소비자 수요를 충족시키는 데 도움이 됩니다"라고 전했다.

Univar Solutions는 최신 과학 발전과 애플리케이션 개발 지원을 결합하여 고객 및 공급업체와 긴밀히 협력하여 모든 규모의 브랜드가 성장하고 번창할 수 있도록 지원한다. Univar Solutions는 글로벌 솔루션 센터 네트워크에서 회사의 업무를 통해 책임 있는 화학, 데이터, 디지털 도구 및 인간의 독창성을 제공하여 환경 및 사회에 혜택을 주는 지속 가능한 제품, 프로세스 및 성분의 미래를 형성하는 기술적 도전에 대한 혁신적인 우위를 가져오고 솔루션을 추진하는 데 도움을 준다.

Univar Solutions의 글로벌 솔루션 센터장인 Andrew Mint 박사는 "혁신과 기술 개발의 미래는 Univar Solutions에서 시작됩니다. 당사는 솔루션 센터에서 고유하고 지속 가능하며 혁신적인 기회를 창출하고 있으며, 고객의 성장을 지원하는 솔루션을 확장하는 동시에 커뮤니티를 건강하고, 영양이 공급되고, 깨끗하고, 안전하게 유지할 수 있도록 지원하는 솔루션을 개발하고 있습니다. 이것은 아주 간단합니다"라고 말했다.

유럽에서 가장 큰 회사 사업체 중 하나인 솔루션 센터는 실험실, 파일럿 플랜트, 회의실 및 사무실을 포함하여 700㎡(7,500ft²이상)의 시설로 구성되어 있다. 이 솔루션 센터 고유의 전문성, 혁신성 및 기능은 개념 및 개발부터 애플리케이션 테스트, 출시, 배포까지 고객 프로젝트를 포괄적으로 지원한다. 이 시설에서 개발될 것으로 예상되는 최종 제품 애플리케이션에는 헤어 케어, 세면도구, 피부 관리, 색조 화장품, 국부성 제품, 태블릿 코팅, 연고, 식기 세척 제형, 건축 자재와 같은 산업용 필수품이 포함된다.

보다 자세한 내용은 https://www.univarsolutions.com/solution-centers/에서 확인할 수 있다.

Univar Solutions 소개

Univar Solutions(NYSE: UNVR)는 세계 최고의 생산업체에서 최고의 포트폴리오를 대표하는 글로벌 상품과 특수 화학 및 성분 유통업체입니다. 업계 최대의 민간 운송 및 기술 판매 인력, 타의 추종을 불허하는 물류 노하우, 심층적인 시장 및 규제 지식, 제조 및 레시피 개발, 선도적인 디지털 도구를 보유한 이 회사는 다양한 시장, 산업, 애플리케이션에 맞춤형 솔루션과 부가가치 서비스를 제공할 수 있는 좋은 입지를 차지하고 있습니다. Univar Solutions는 커뮤니티의 건강, 공급, 청결, 안전을 유지하기 위한 목적을 달성하는 한편, 고객과 공급 업체가 혁신하고 함께 성장하는 데 집중할 수 있도록 지원하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 자세한 내용은 univarsolutions.com에서 확인할 수 있습니다.

미래 예측 진술

이 보도자료에는 1933년 증권거래법 27A조 및 1934년 증권거래법 21E조 개정안의 "미래 예측 진술"인 미래의 사건과 우리의 의도, 신념, 기대 및 예측과 관련된 특정 진술이 포함되어 있습니다. 미래 예측 진술은 알려진 위험, 알려지지 않은 위험과 불확실성의 영향을 받으며, 이러한 위험과 불확실성의 대부분은 회사의 통제를 벗어나 있습니다. 이러한 미래 예측 진술에는 위험과 불확실성이 있으며, 이로 인해 실제 결과가 표시되거나 가정된 것과 실질적으로 다를 수 있습니다. 이러한 요인과 불확실성에 대한 상세한 논의는 회사가 증권 거래 위원회(SEC)에 제출한 서류에 포함되어 있습니다. 이러한 미래 예측 진술에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 요인으로는 코로나19 팬데믹의 궁극적인 지리적 확산, 코로나19 팬데믹의 지속 기간 및 심각성, 코로나19 팬데믹의 영향을 다루거나 완화하기 위해 정부 당국이 취할 수 있는 조치, 코로나19가 글로벌 경제와 고객 및 공급업체에 부정적인 영향을 미칠 가능성, 운영 및 재무 상태의 결과로 코로나19 팬데믹이 우리 비즈니스에 미치는 전반적인 영향, 특히 산업 생산과 고객의 요구에서 일반적인 경제 상황의 다른 변동, 생산자의 비즈니스 전략 또는 고객 운영의 중요한 변화, 부채 수준, 채무 증권에 의해 부과된 제한, 그리고 필요할 때 추가 자금을 확보하는 능력, 환경, 보건 및 안전과 관련된 광범위한 법률과 규제를 포함한 폭넓은 법률과 규정, Nexeo Solutions, Inc.를 포함하여 당사가 인수한 회사의 비즈니스와 시스템을 통합할 수 없거나 그러한 인수의 예상 이익을 실현할 수 없다는 점, 잠재적인 비즈니스 중단 및 사이버 보안 사고를 포함한 보안 침해, 충분한 운전 자본을 창출할 수 없음, 운송 및 연료 비용의 증가 및 제3자 공급자와의 관계 변화, 사고, 안전 실패, 환경 손상, 제품 품질 및 책임 문제 및 리콜, 당사의 유통망 또는 운반하는 제품과 관련된 주요 또는 시스템적 전달 실패, 당사가 적절히 보험에 가입되지 않을 수 있는 운영 위험, 진행 중인 소송 및 기타 법적 및 규제 위험, 국제 운영과 관련된 도전, 이자율과 환율 변동에 대한 노출, 잠재적인 재화의 손상인수, 벤처 및 전략적 투자와 관련된 부채, 연금 계획 및 복수 사용자 연금에 영향을 미치는 부정적인 개발, 노동 조합 부분 관련 노동력 파괴 및 회사의 증권거래위원회 제소에 기술된 기타 요인 등이 있습니다. 이 보도자료에 제시된 미래 예측 정보는 미래의 사건이나 결과를 보장하는 것이 아니며 실제 사건이나 결과는 이 보도자료에 포함된 미래 예측 정보와 실질적으로 다를 수 있음을 알려 드립니다. 또한, 미래 예측 진술은 일반적으로 "가능"," 계획", "모색", "의지", "기대", "예상", "추정", "예측", "믿음" 또는 "계속" 또는 이와 유사한 용어 또는 유사한 용어의 부정적 또는 변형과 같은 용어를 사용하여 식별할 수 있습니다. 본 문서에 제시된 모든 미래 전망 정보는 이 보도자료의 날짜를 기준으로 작성되며, 당사는 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 가정 변경, 예기치 못한 사건의 발생 또는 기타 사항을 반영하기 위해 미래 전망 정보를 업데이트하거나 수정할 어떠한 의무도 지지 않습니다.

Univar Solutions Opens Latest Solution Center for its Global Ecosystem of Innovation