하드록카페, 브랜드 홍보대사 리오넬 메시에게 영감을 받아 새로운 버거 출시

현재 전 세계 하드록카페에서 메시 버거 구매 가능

할리우드, 플로리다, 2022년 3월 2일 /PRNewswire/-- 하드록카페(Hard Rock Cafe)는 하드록 인터내셔널(Hard Rock International)의 'LIVE GREATNESS' 캠페인을 통한 최신 혁신의 일환으로 글로벌 축구 전설인 리오넬 메시와 파트너십을 맺고 자사의 새로운 메뉴인 메시 버거의 글로벌 출시를 발표했다. 오늘부터 팬들은 전 세계 하드록카페에서 메시가 직접 만든 이 맛있는 요리를 주문할 수 있게 되었다.

