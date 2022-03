Huawei CloudFabric 3.0, L3.5 데이터센터 자율구동 네트워크 1위

-- Tolly Group, 보고서 발표

(바르셀로나, 스페인 2022년 3월 2일 PRNewswire=연합뉴스) 모바일월드콩그레스(MWC) 2022에서, 시험 및 제3자 검증 및 인증 서비스의 글로벌 제공사 Tolly Group이 Huawei CloudFabric 3.0 하이퍼 컨버지드 데이터센터 네트워크 솔루션(Hyper-Converged Data Center Network Solution)과 주류 데이터센터 SDN 솔루션 간의 비교 시험 보고서를 발표했다. 이에 따르면, Huawei CloudFabric 3.0 솔루션은 주류 데이터센터 SDN 솔루션에 부여된 2.8점보다 훨씬 높은 3.51점을 받았다. 또한, 이 솔루션은 Tolly가 지금까지 검증한 모든 솔루션 중 유일한 L3.5 데이터센터 자율구동 네트워크 솔루션이다.

디지털 전환 추세로 인해 데이터센터 네트워크는 기하급수적으로 복잡해지고 있다. 클라우드화 및 새로운 애플리케이션은 끊임없이 변화하고 있으며, 네트워크에 대한 요구는 점점 커지고 있다. 또한, 다수의 다중 공급업체 네트워크 장치로 인해 네트워크 규모는 급격하게 확대되고 있다.

화웨이는 이러한 문제를 해결하기 위해 기술 혁신으로 인한 네트워크 복잡성 증대에 대처하고, 자율주행차와 유사한 자동화 네트워크 O&M을 실현하기 위해 자율구동 네트워크 비전을 제시한다. 자율구동 네트워크는 레벨 L0~L5로 분류된다. 각 레벨에는 네트워크 계획 및 구축에서부터 유지관리 및 최적화에 이르기까지 전체 수명주기를 포괄하는 다양한 주요 기능과 특징이 있다.

데이터센터 자율구동 네트워크 지수 평가 시스템에 따르면, Tolly는 데이터센터 수명주기의 4단계(0일차, 1일차, 2일차 및 N일차)에 걸쳐 6개 범주(계획 및 설계, 배포 및 프로비저닝, 서비스 프로비저닝, 모니터링 및 문제 해결, 네트워크 변경 및 매개변수 조정)에 대한 39개의 하위 범주에 걸쳐 150개 이상의 지수 시험을 진행했다. 이 평가에서 Huawei CloudFabric 3.0은 3.51점을 받았으며, 이는 Tolly가 지금까지 평가한 모든 솔루션 중 유일한 L3.5 데이터센터 자율구동 네트워크 솔루션이다.

Tolly Group의 설립자 겸 CEO Kevin Tolly는 "Huawei CloudFabric 3.0 하이퍼 컨버지드 데이터센터 네트워크 솔루션은 여러 다른 종류로 구성된 장치의 관리, 시뮬레이션 및 검증, 통합 멀티 클라우드 조정, 네트워크 상태 평가 및 위험 예측 측면에서 상당한 이점이 있다"고 설명했다.

기업의 디지털 전환이 가속화되는 가운데, 데이터센터 네트워크는 단일 클라우드 및 단일 DC에서 도시 내 Active-Active, 원격 재해 복구, 다중 클라우드 또는 하이브리드 클라우드로 진화하고 있다. 이러한 상황에서 복잡한 다중 공급자 관리, 까다로운 다중 클라우드 연결, 극도로 복잡한 대규모 O&M 등의 문제가 더욱 부각되고 있다.

Huawei CloudFabric 3.0 하이퍼 컨버지드 데이터센터 네트워크 솔루션은 단일 클라우드, 단일 DC와 단일 공급자 네트워크를 전체 수명주기 자동화 및 네트워크 전반의 지능형 관리 기능을 갖춘 다중 클라우드, 다중 DC 및 다중 공급자 네트워크로 업그레이드한다. 또한, Huawei CloudFabric 3.0은 AOC 3.0, 디지털 트윈 및 지식 그래프 등의 혁신적인 기술을 활용해 서로 다른 네트워크 관리, 클라우드 간 서비스 프로비저닝, 시뮬레이션 및 검증을 수초 이내에 구현하는 한편, 애플리케이션과 네트워크 간의 장애 위치를 엔드 투 엔드 방식으로 불과 수 분 만에 찾아낸다. 이 솔루션은 민첩한 서비스 혁신을 촉진하고 실시간 서비스 프로비저닝을 지원한다.

Huawei CloudFabric 3.0 하이퍼 컨버지드 데이터센터 네트워크 솔루션은 기술 혁신을 통한 차별화된 이점으로 업계 전반의 찬사를 받았으며, 금융, 정부, 대기업 및 통신 사업자 등 산업 전반에서 널리 사용된다. 이 솔루션은 기업의 디지털 전환을 가속화하고, 고객이 사업 성공을 달성할 수 있도록 지원한다.

MWC 바르셀로나 2022는 2월 28일부터 3월 3일까지 스페인 바르셀로나에서 진행 중이다. 화웨이 기업 전시 부스는 Fira Gran Via Hall 1의 1H50에 위치한다. 업계 디지털 변혁에 자세한 내용은 Huawei Enterprise at MWC 2022 | New Value Together[ https://e.huawei.com/en/events/huawei-enterprise-mwc-2022 ]를 참조한다.