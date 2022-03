화웨이, 지능형 클라우드 네트워크 솔루션의 새로운 업그레이드 공개

-- 산업 전반의 디지털 혁신 가속화

(바르셀로나, 스페인 2022년 3월 2일 PRNewswire=연합뉴스) Steven Zhao 화웨이 데이터 커뮤니케이션 제품 라인 부사장이 모바일월드콩그레스(MWC2022)의 IP Club Carnival에서 '지능형 클라우드 네트워크를 통한 디지털화 가속화(Go Digital Faster with the Intelligent Cloud-Network)'라는 주제로 기조연설을 진행했다. 그는 연설에서 "화웨이는 엔드 투 엔드 지능형 클라우드 네트워크 솔루션(Intelligent Cloud-Network Solution)을 통해 고객 시나리오의 최신 변화를 따라잡고 있다"고 말했다. CloudCampus 3.0, CloudWAN 3.0 및 CloudFabric 3.0의 3가지 주요 도메인에서의 업그레이드를 통해, 이 솔루션은 모든 기업에 논스톱 컴퓨팅 성능과 인텔리전스를 제공함으로써 산업 전반의 디지털 전환을 가속화 할 전망이다.



Steven Zhao, Vice President of Huawei's Data Communication Product Line, delivered a keynote speech titled "Go Digital Faster with the Intelligent Cloud-Network" (PRNewsfoto/)