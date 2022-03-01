▶신영증권 〈승진〉 ◇이사대우 ▷개발금융부/멀티에셋부 안재희 ▷에쿼티파생운용부 이석 ▷인프라보안팀/채널개발팀 김종성 ▷자산운용부 박용훈 ▷전략투자부 임돌이 〈보직〉 ◇총괄 ▷WM신사업추진본부/WM사업본부/APEX패밀리오피스본부/패밀리헤리티지본부 총괄 김대일 ◇본부장 ▷WM사업본부 허도웅 ▷APEX패밀리오피스본부 최정우 ▷ECM본부 정성진 ▷FICC본부 전윤구 ▷법인영업본부 신영수 ▷오퍼레이션본부 천신영 ◇담당임원 ▷WM플랫폼전략부 조성환 ▷APEX패밀리오피스부 임재경 ▷APEX프라이빗클럽청담/대치센터 임동욱 ▷투자자문부 강환웅 ◇부서장 ▷경영지원팀 최준호 ▷광주지점 조연희 ▷금융소비자보호팀 김정일 ▷WM추진부 정한수 ▷WM혁신기획부 왕현정 ▷멀티에셋부 양병우 ▷법무팀 최윤석 ▷브랜드전략팀 류재은 ▷서면지점 김종명 ▷FSS부 이상섭 ▷연금컨설팅부 이승혜 ▷영업부 박세진 ▷ECM2부 정기영 ▷인프라보안팀 민재기 ▷자산전략팀 이경록 ▷준법지원팀 박종욱 ▷채권운용부 송선범 ▷채널개발팀 김민수 ▷크레딧마켓부 이원술 ▷프로젝트금융부 김환정onlinenews@heraldcorp.com