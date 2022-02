라이언 딩 화웨이 사장 "더 나은 디지털 경제를 위한 GUIDE"

(바르셀로나, 스페인 2022년 2월 28일 PRNewswire) MWC22 바르셀로나 개최일 전날에 열린 화웨이 Day0 포럼(Huawei Day0 Forum)에서 화웨이 이사회 이사 겸 캐리어 사업그룹 사장인 라이언 딩(Ryan Ding)은 '미래를 밝히다(Lighting up the Future)'라는 주제로 기조연설을 진행했다. 그는 통신 사업자가 연결 밀도, 컴퓨팅 다양성 및 탄소 감축 강도의 3가지 요소에 대해 작업할 수 있게 됐다면서, 더 나은 디지털 경제를 구축하기 위해 통신 사업자들이 화웨이와 함께 GUIDE 비즈니스 청사진에 동참할 것을 촉구했다.



글로벌 디지털 경제는 빠르게 발전하고 있으며, 2022년에는 세계 GDP의 50% 이상이 디지털화될 전망이다. 중국, 한국, EU 등 많은 국가 및 지역이 이미 디지털 경제에 대한 막대한 투자 계획을 발표했다. ICT 인프라 제공업체로서, 통신 사업자는 미래 디지털 경제 발전을 주도하는 데 있어 점점 더 중요한 역할을 맡게 될 전망이다.

디지털 경제의 미래를 형성하는 3가지 수단

라이언 딩 사장은 기조연설에서 "디지털 경제의 활력은 연결 밀도, 컴퓨팅 다양성 및 탄소 감축 강도라는 3가지 요소로 평가할 수 있으며, 이러한 요소는 통신 사업자들이 디지털 경제의 미래를 형성하는 데 필요한 수단을 제공할 것"이라고 설명했다.

통신 사업자는 연결 밀도를 높임으로써 5G 사용자 기반을 확장하고 사업 범위를 넓힐 수 있다. 또한, 사업자는 컴퓨팅 리소스를 다양화함으로써, 연결성과 IT 간의 시너지 효과를 창출해 새로운 성장을 위한 기업 디지털화를 촉진할 수 있다. 그리고 탄소 감축과 관련해, 화웨이가 제공하는 새로운 녹색 ICT 솔루션은 네트워크 용량을 확대하는 한편, 비트당 에너지 소비를 줄여 더욱 친환경적인 개발을 지원한다.

지속적인 발전을 이뤄온 5G

2년 전 상용화된 5G 배포가 시작된 이후, 5G 네트워크, 사용자 및 기기의 수는 급속도로 증가했다. 2021년 말까지 200개 이상의 통신 사업자가 상용 5G 네트워크를 구축해 7억 명 이상의 5G 사용자에게 서비스를 제공했다. 현재는 1,200대가 넘는 상용 5G 기기가 사용되고 있다. 이와 같이 사용자 기반의 증가는 지속적인 네트워크 출시의 추진을 촉발하는 한편, 통신 사업자에게 상업적 수익을 안겼다.

라이언 딩 화웨이 사장은 행사 중에 다양한 통신 사업자의 5G 성공 사례를 공유하고, AR, VR 및 새로운 비디오 등과 같은 새로운 5G 적용이 어떻게 사용자에게 새로운 경험을 제공하는지를 선보였다. 또한, 유연한 5G 요금제 모델은 사용자와 통신 사업자 모두에게 혜택을 제공하며, 5G 사용자 기반의 급속한 성장을 견인하고 있다.

중국에서 5GtoB 사설 네트워크는 여러 산업 분야에 걸쳐 대규모로 구축됐다. 화웨이는 2021년 말까지 중국 통신 사업자 및 파트너사와 3,000건이 넘는 상용 5GtoB 계약을 체결하며 풍부한 산업 적용 경험을 구축했다. 주목할 만한 한 가지 사례로, 중국 내몽골의 한 탄광에서는 5G를 사용해 석탄 굴삭기를 원격으로 제어하고 있다. 5G가 구축된 이후 석탄 광부들은 더욱 안전하고 편안한 환경에서 일할 수 있게 됐다.

새로운 성장을 위한 연결성 + IT

라이언 딩 화웨이 사장은 "점점 더 많은 산업이 디지털화됨에 따라, 더 효율적인 운영을 위해 IT 인프라가 재구축돼야 할 것"이라고 지적했다. 화웨이는 IT와 CT, 클라우드와 엣지, 그리고 클라우드와 네트워크 간의 시너지 효과를 창출함으로써, 통신 사업자의 디지털화 및 지능화를 지원하고, 이들의 새로운 수익 성장 달성에 기여하고자 한다. 예를 들어, 아시아태평양 지역에서 화웨이의 OneStorage 솔루션은 한 통신 사업자의 총소유비용(TCO)을 30% 절감하는 데 큰 역할을 했다.

녹색 ICT: 더 적은 전력으로 더 많은 비트 제공

녹색 ICT는 디지털 경제에서 지속가능한 성장의 핵심이다. ICT 산업은 다른 산업이 탄소 발자국을 줄일 수 있도록 지원하는 새로운 기술을 제공한다. 실제로 이러한 절감 효과는 ICT 산업 자체의 탄소 발자국보다 10배 이상 더 클 것으로 예측된다. 이번 포럼에서, 라이언 딩 화웨이 사장은 '더 적은 전력(와트)으로 더 많은 비트 제공(More Bits, Less Watts)'이라는 화웨이의 친환경 전략에 대해서도 공유했다. 화웨이는 녹색 현장, 녹색 네트워크, 녹색 운영을 포함한 광범위한 녹색 솔루션을 통해 통신 사업자의 네트워크 용량 확장 및 비트당 에너지 소비 감축을 지원하는 것을 목표로 한다. 그뿐만 아니라, 화웨이는 ICT 산업의 탄소 배출량을 정량화하고, 통신 사업자가 녹색 전략을 실현할 수 있도록 지원하기 위해 네트워크 탄소 집약도(Network Carbon Intensity) 지수를 제안하기도 했다.

연설 말미에서, 라이언 딩 화웨이 사장은 사업 성공에 필요한 5가지 핵심 역량, 즉 서비스 확장, 효율적 혁신, 자원 활용, 가치 경쟁, 사회 공헌을 개발할 수 있도록 통신 사업자를 지원하는 화웨이의 가이드(GUIDE) 비즈니스 청사진을 제안했다.

MWC22 바르셀로나는 오늘(28일)부터 3월 3일까지 스페인 바르셀로나에서 진행된다. 화웨이는 Fira Gran Via Hall 1의 1H50 스탠드에서 제품과 솔루션을 선보인다. 화웨이는 글로벌 통신 사업자, 업계 전문가, 오피니언 리더와 함께 업계 동향, GUIDE to the Future, 녹색 개발 등의 주제를 자세히 다루며, 디지털 네트워크의 미래를 그려갈 예정이다. 자세한 내용은 웹사이트 https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2022를 참조한다.

