피원하모니, 美 싱글 발매로 현지 본격 진출…다음달 글로벌 투어

피원하모니 [FNC엔터테인먼트 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 피원하모니(P1Harmony)가 미국에서 첫 싱글을 선보이며 글로벌 무대로 뻗어나간다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 피원하모니가 오는 3월 10일 미국 현지에서 영어곡 ‘우 잇 라이크 디스(Do It Like This) (English Version)’를 발매한다고 27일 밝혔다.

이 곡은 피원하모니가 지난 1월 국내에서 발매한 미니 3집 ‘디스하모니 : 파인드 아웃(DISHARMONY : FIND OUT)’ 타이틀 곡의 영어 버전이다. 중독적인 훅이 특징인 어반 팝 스타일의 곡이다. ‘주저 말고 새로운 세상으로 나아가자’는 메시지를 담는다.

‘두 잇 라이크 디스’는 발매와 동시에 미국 아이튠즈 K팝 음원 차트에 앨범 전곡이 순위권에 진입했고, 미국 유명 매거진 틴 보그(Teen VOGUE)는 ‘금주 최고의 신곡’으로 소개했다.

피원하모니는 지난 26일 시작한 서울 투어를 시작으로 첫 번째 글로벌 투어 ‘2022 피원하모니 라이브 투어 [플러스스테이지 H : 피스] (P1Harmony LIVE TOUR [P1ustage H: PEACE])’를 뉴욕, 워싱턴 D.C., 마이애미, 휴스턴, 시카고, 덴버, 산호세, 로스앤젤레스 등 미국 8개 도시에서 10회에 걸쳐 펼쳐진다. 애초 8회차 공연이었지만 티켓 오픈 30분 만에 전회차 매진을 기록, 뉴욕, 로스엔젤레스에서 총 2회 공연을 추가했다.

