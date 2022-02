씨세이프 글로벌, 새 이사 임명 발표

조 뉴웰, 세포 및 유전자 치료 공급망 개선을 위한 회사의 지속적 노력의 일환으로 이사회 합류

오하이오주 데이턴, 2022년 2월24일 /PRNewswire/ -- 삶의 질을 높이는 의약품 운송을 위한 온도 제어 컨테이너 솔루션 분야의 혁신 리더인 씨세이프 글로벌(CSafe Global)은 오늘 조 뉴웰(Joe Newell)이 회사의 이사회 멤버로 임명되었다고 발표했다. 이번 임명으로 이사회는 9명의 임원으로 구성된다.

Joe Newell, Atara Biotherapeutics COO and newest member of CSafe Global's Board of Directors