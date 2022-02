화웨이 조립식 모듈형 DC 솔루션, 친환경 디지털 청두에 기여

(청두, 중국 2022년 2월 24일 PRNewswire=연합뉴스) 청두 하이테크지구(Chengdu Hi-Tech Zone)와 화웨이(Huawei)가 '1개 센터 및 3개 플랫폼' 구축을 중심으로 세계적인 차세대 AI 컴퓨팅 플랫폼인 청두 AI 컴퓨팅 센터를 건설하기 위해 협력한다. 이 센터는 미래의 지능형 세계를 건설하는 토대가 될 전망이다.

작년 10월, 청두를 IT 및 전자 부문에서 세계적 수준의 산업 발전 도시로 이끌고자 하는 중국 청두-충칭 경제권 마스터플랜이 발표됨에 따라, 청두는 디지털 경제 성장의 최전선에 우뚝 섰다. 디지털 변혁으로 인해 청두에 드리워진 먼지와 안개가 걷히고, 청두는 더 깨끗한 하늘을 갖게 됐다. 급성장하는 데이터센터 산업은 청두의 디지털화 노력에서 뗄 수 없는 부분이다.

지난 2년간 청두는 '인공지능 혁신 및 개발을 위한 국가 시범지역(National Pilot Area for Artificial Intelligence Innovation and Development)', 그리고 '국가 통합 빅 데이터센터의 청두-충칭 노드(Chengdu-Chongqing Node of the National Integrated Big Data Center)'로 선정됐다.



그림 1 - 청두 AI 컴퓨팅 센터

빠른 출시 및 E2E 수명주기 저탄소 달성을 목표로 한 청두 AI 컴퓨팅 데이터센터는 화웨이의 조립식 모듈형 데이터센터 솔루션을 사용해 PowerPod, SmartLi 및 iCooling 등의 스마트 및 친환경 설비를 통합하고 있다.

이들 시설은 공장에서 사전 조립되고, 공사와 병행해서 진행된다. '레고 스타일'의 빠른 적층으로 현장 작업이 단순화되고, 공사 기간도 효과적으로 단축된다. 모듈형 공사는 기존 공사에 비해 공기가 50% 이상 단축되고, 에너지 소비량은 10년 이내에 4천만kWh까지 감소한다. 이는 1만9천 톤 상당의 탄소배출량 감축 효과, 또는 2만6천 그루의 나무를 심는 것에 상응하는 수치다.

이러한 데이터센터 현장은 기존 방식의 데이터센터 공사로 인해 유발되던 먼지를 없애고, 건설 폐기물도 80%나 줄였다. 저탄소 조립식 모듈형 공사와 친환경 AI 산업은 멀리 떨어진 눈 덮인 산을 한눈에 볼 수 있게 해 주는 한편, 도시의 저탄소 고품질 개발을 주도한다.

향후 청두 AI 컴퓨팅센터가 제공하는 포괄적인 AI 컴퓨팅 성능은 광범위한 산업 분야에서 수천 대의 선박이 운항되는 바닷물과 같은 역할을 할 것이다. 이는 친환경 및 번영하는 경제에 대한 밝은 비전을 선보인다. 앞으로 사람들은 현대 과학기술을 통해 풍족한 삶을 살 뿐만 아니라, 첨단 기술을 통해 자연과 조화롭게 살고자 하는 열망을 충족할 수 있게 될 것으로 기대된다.