최신 연구, 기업 ICT 리더들이 화웨이 POL 선택하는 3가지 이유 밝혀

(선전, 중국 2022년 2월 24일 PRNewswire=연합뉴스) 최근 화웨이(Huawei)가 Forrester Consulting에 'Huawei Passive Optical LAN의 총경제효과(Total Economic Impact)(TM)' 연구를 의뢰했다. Forrester는 이 연구에서 독자적인 방법론을 사용해 고객 인터뷰 정보를 기반으로 3가지 측면에서 Huawei Passive Optical LAN(화웨이 POL) 솔루션이 기업에 미친 경제적 영향을 분석했다.

기업은 디지털 변혁을 실현하기 위해 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, 사물인터넷(IoT)과 같은 차세대 정보 기술을 점점 더 많이 활용하는 추세다. 이러한 기술의 기반 인프라로서, 네트워크 연결은 다양한 산업에서 디지털 변혁의 초석이 됐다. Forrester 연구는 고등교육, 의료, 호스피탈리티 및 제조업의 적용 사례에 대한 심층 조사를 기반으로 하며, 화웨이 POL 솔루션이 완전한 광섬유 연결, 다중 서비스 구조 및 패시브 장거리 전송으로 근거리 통신망(LAN)을 재구성한다는 사실을 밝혔다. 이 솔루션은 초저전압(ELV) 공간을 줄이고, O&M 효율성을 개선하는 한편, 반복적인 건설 투자를 피할 수 있도록 한다. 재무 분석에 따르면, 6,000개의 정보 포인트가 있는 기업 캠퍼스는 5년간 959만6천 달러의 순현재가치(NPV)를 얻을 수 있다.

Forrester는 독자적인 방법론을 사용해 사례 연구를 기반으로 기술 투자의 이점을 정량화했다. 이 연구는 정량화된 이점, 정량화되지 않은 이점 및 유연성을 포함해 기업을 위한 화웨이 POL 솔루션의 비즈니스 이점에 대해 설명한다. 또한, 기업 캠퍼스를 기반으로 한 총경제효과(TEI)(TM) 복합 조직의 재무 모델을 구축해 순현재가치(NPV)를 정량화했다.

정량화된 이점:

- 네트워크 O&M 비용 절감: 통합 POL 장치 관리 및 네트워크 전체 O&M; 패시브 광분배기를 통한 포인트 투 멀티포인트 전송으로 유지관리 노드를 줄이고, 네트워크 유지관리 효율성을 60% 향상시켜 5년간 총 53만5천 달러 이상의 PV 달성

- 네트워크 확장 비용 절감: 단순화된 POL 아키텍처와 가볍고 유연한 섬유 기반으로 건설 투자를 75% 절감해 5년간 총 27만6천 달러 이상의 PV 달성

- ELV 공간 절약: 기존의 액티브 집선 스위치를 패시브 광분배기로 교체함으로써, 5년간 총 9만6천 달러의 PV 달성

비정량적 이점: 화웨이 POL은 광섬유를 통한 초광대역 전송을 기반으로 하고 있어, 교육, 의료, 호스피탈리티 및 제조업의 네트워크 경험을 개선해 디지털 변혁과 비즈니스 성장을 촉진한다.

유연성: 친환경적이고 지속가능한 화웨이 POL 광섬유 인프라는 반복 투자를 피하면서 30년간 요건을 충족할 수 있다. 또한, 이 솔루션은 미래지향적 서비스 융합을 제공해 디지털 변혁을 촉진하고 기업 경쟁력을 제고한다.

이번 연구에서, 한 관광 리조트 그룹의 기술 이사이자 이사회 위원은 "화웨이 POL 네트워크로 전환하기로 한 결정을 가속화하게 된 중요한 사건 중 하나는 체크아웃이 가장 많은 날에 (기존 네트워크가) 다운됐을 때"라며, "이는 우리 고객에게 정말 나쁜 경험을 안겨줬다"고 말했다.

한 제조업체의 IT 관리자는 "화웨이 ONU는 섭씨 70도 이하에서 작동할 수 있어 우리 산업 환경을 지원한다"면서 "또한, 우리는 PON 네트워크를 선호한다"고 말했다.

화웨이 POL 솔루션은 다양한 산업의 캠퍼스 시나리오에서 각 객실, 데스크톱 및 장비로 광섬유를 확장해 전선 비용을 절감하는 한편, 고대역폭 및 짧은 대기시간을 제공함으로써 기업의 지속가능 발전을 지원한다.

참고: 총경제효과(TEI)는 Forrester Research가 개발한 방법론으로, 기업이 제품 및 서비스의 가치 제안을 고객에게 전달하고, ICT 이니셔티브의 재정적 이점을 고위 경영진 및 기타 주요 비즈니스 이해관계자에게 입증, 정당화 및 실현할 수 있도록 지원한다.

MWC 바르셀로나 2022는 2월 28일부터 3월 3일까지 스페인 바르셀로나에서 개최된다. 화웨이는 Fira Gran Via Hall 1의 스탠드 1H50에서 제품과 솔루션을 선보일 예정이다. 자세한 내용은 Huawei Enterprise at MWC 2022 | New Value Together [https://e.huawei.com/en/events/huawei-enterprise-mwc-2022]을 방문한다.