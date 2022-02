Microland, 일하기 좋은 직장 인증™ 획득

인도 벵갈루루, 런던 및 애틀랜타, 2022년 2월 23일 /PRNewswire/ --=연합뉴스-- 세계적인 디지털 변혁 선두주자 Microland가 '일하기 좋은 직장(Great Place to Work)(R)' 인증을 받으면서 또 다른 이정표를 세웠다. Great Place to Work(R) Institute가 수여하는 이 인증은 현 직원들로부터 받는 긍정적인 피드백과 응답을 기반으로 한다. Microland는 이 인증을 받음으로써 직원들에게 우수한 경험을 제공하는 데 전념하는 기업으로 인정받았다.



Great Place to Work(R) 인증(TM)은 기업이 가장 선호하는 '선택받은 고용주'에 대한 인정이다. 이는 직원들이 "구체적으로 고신뢰도 직장을 얼마나 꾸준하게 경험하는가"라는 직장 경험만을 기반으로 작성되는 유일한 인증이다.

조직으로서 Microland는 항상 사람을 우선순위에 두는 데 집중했다. 이 명예로운 상은 Microland가 민족, 성별, 피부색, 종교, 장애, 국적 및 나이와 관계없이 모든 직원을 위해 훌륭하고 포용적인 직장을 구축했음을 보여주는 증거다.

이번 인증과 관련해 Microland 회장 겸 상무이사 Pradeep Kar는 "모든 임직원에게 축하 인사를 전하고자 하며, 이번 인증은 모두가 서로 힘을 모아 받은 것"이라며 "자사는 항상 일하기 좋은 직장을 제공해왔다"고 말했다. 그는 "자사는 32년의 여정에 걸쳐 사람을 우선순위로 두고 있다"면서 "이는 자사가 임직원과 가족, 파트너 및 지역사회 등 자사에 소중한 이들에게 훨씬 더 의미있게 집중하고 있음을 보여주는 증거"라고 설명했다. 또한, 그는 "이 인증은 '자사는 일하기 좋은 직장'이라는 자사의 믿음에 대한 업계 표준의 국제적 인정"이라며 "이는 우리가 Microland의 임직원임을 자랑스럽게 여길 또 하나의 이유"라고 강조했다.

Microland는 진취적 사고를 추구하는 기업이다. 2021년 8월, Microland의 모든 임직원은 다양성, 평등 및 포용을 실천하기 위해 노력하기로 약속했다.

Microland CPO T R Srinivasan은 "Great Place to Work(R) 인증은 자사의 또 다른 자랑거리이며, 자사가 마음 깊이 항상 알고 있었던 'Microland는 일하기 좋은 직장'이라는 사실을 인증해준 것"이라고 말했다. 그는 "이 인증은 신뢰와 더불어 좋고 포용적인 직장에 대한 증거"라며 "이 인증을 통해 자사는 앞으로 매일, 매년 이 인증을 실천해야 하는 책임도 공유할 것"이라고 설명했다. 또한, 그는 "무려 82%에 달하는 자사 임직원이 설문조사에 참여했는데, 이들은 자사가 직원에 신경을 쓰고, 직원의 신체, 정서 및 재정적 웰빙을 지원한다고 믿는다고 응답했다"라고 밝혔다.

Microland 소개

Microland는 '디지털 실현'을 통해 기술이 더 많은 작업을 수행하고, 그와 동시에 방해가 되지 않도록 지원한다. Microland는 클라우드 및 데이터 센터, 네트워크, 디지털 직장, 사이버 보안 및 산업 IoT를 포함한 광범위한 서비스 포트폴리오를 통해 기업이 차세대 디지털 인프라로 쉽게 전환할 수 있도록 지원한다. Microland는 디지털 서비스의 수용이 예측 가능하고 신뢰할 수 있으며, 안정적이라는 것을 보장한다.

세계가 코로나로 타격을 받고 있는 현재, Microland는 그 어느 때보다 고객 및 미래 전망과 연관성이 높은 서비스에 크게 집중하며, 기업의 디지털화를 지원함으로써 비즈니스 결과를 보장한다.

1989년에 설립된 Microland는 인도 벵갈루루에 본사가 있으며, 아시아, 호주, 유럽, 중동 및 북미 사무실과 서비스 제공센터에서 4,500명이 넘는 디지털 전문가를 보유하고 있다.

Great Place to Work(R) 소개

Great Place to Work(R)는 직장 문화에 관해 세계적으로 권위 있는 기업이다. Great Place to Work(R)는 1992년부터 전 세계적으로 1억 명이 넘는 직원을 대상으로 설문조사를 진행했고, 이와 같은 심층적인 통찰을 바탕으로 좋은 직장을 만드는 요소(예를 들어, 신뢰)를 정의했다. 직원 설문조사 플랫폼을 통해 리더들이 데이터 중심의 인력 결정을 내리는 데 필요한 피드백, 실시간 보고 및 통찰을 제공한다. Great Place to Work(R)는 모든 조직이 모두를 위한 일하기 좋은 직장™이 될 수 있도록 지원함으로써, 더 좋은 세상을 만든다는 사명을 위해 모든 일을 수행하고 있다.

