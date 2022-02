“도움 필요하면 컵뚜껑 열어요” 10대 소녀 구한 스타벅스 '비밀 메시지'

미국의 한 스타벅스 직원이 10대 소녀에게 건넨 음료컵. [페이스북]

[헤럴드경제=김유진 기자] “괜찮으세요? 저희가 도움이 필요하다면 컵 뚜껑을 열어주세요.”(Are you okay? Do you want us to intervene? If you do, take the lid off the cup.)

미국의 한 스타벅스 매장에서 홀로 곤경에 처한 10대 여학생을 발견한 스타벅스 직원의 기지가 현지의 찬사를 받고 있다.

21일(현지 시각) CNN 등에 따르면 미국 텍사스주에 거주하는 브랜디 로버슨의 딸 A양(18)은 스타벅스 매장에서 난처한 상황에 처했다. 늦은 저녁까지 홀로 카페에서 공부를 하던 중 일면식 없는 남성이 다가와 치근덕거리기 시작한 것. A양은 계속해서 말을 걸어오는 남성에 불편함을 느꼈지만 그는 계속해서 대화를 이어나갔다.

상황은 지켜보던 스타벅스 매장 직원 B씨가 자연스럽게 개입하며 반전됐다. B 씨가 한 손에 핫초코를 든 채 A양에게 다가와 “누군가 깜빡하고 가지러 오지 않았다”며 무료로 음료를 건네면서다. A양이 받은 핫초코에는 도움이 필요하면 컵 뚜껑을 열라는 자필 메시지가 적혀있었다. 최대한 자연스럽게 A양을 돕기 위한 아이디어였던 것.

비밀 메시지를 발견한 A양은 고개를 들어 카운터로 시선을 옮겼다. 여러 직원들이 그녀를 바라보는 분위기를 감지한 문제의 남성이 곧이어 자리를 옮기며 상황은 일단락 됐다.

로버슨은 자신의 페이스북에 이같은 사연을 공개하며 “딸은 그곳에 있는 내내 직원들이 자신을 보살펴주는 느낌을 받았다고 했다. 안전함을 느껴 컵 뚜껑도 열지 않았다”며 “이 이야기를 듣고 얼마나 고마웠던지. 해당 매장 직원분들에게 감사하다"는 인사를 전했다.

kacew@heraldcorp.com